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Месси наградили за помощь в строительстве самого крупного в мире центра педиатрической онкологии

Испания
(2 голосов)

Браво, Лео!

Месси наградили за помощь в строительстве самого крупного в мире центра педиатрической онкологии
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Капитан "Барселоны" Лионель Месси получил награду Values Award-2020. Аргентинский исполнитель "сине-гранатовых" был отмечен за пожертвования на строительство самого крупного в мире центра педиатрической онкологии при больнице Сан Хуан Де Деу в Каталонии.

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Два года назад фонд Лионеля совместно с еще одной организацией перевел почти 3 миллиона евро, которые помогли начать строительство. Также награду получил экс-полузащитник "Барсы" Хави – за продвижение фэйр-плей на протяжении всей своей карьеры.

Премия Values Award организована популярной испанской газетой Diario Sport AS. В жюри входят президент испанского олимпийского комитета Алехандро Бланко и президент Ла Лиги Хавьер Тебас. Награду вручают спортсменам, которые вносят вклад в развитие общества.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Источник:
FCB

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Комментарии (5)
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
07.01.2021 в 14:05
Лише 3млн та ще спільно з якоюсь іншою організацією, а стільки піару. Ну хоч так...
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+1
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
07.01.2021 в 14:27
стільки ПІАРУ ПАФОСУ - а його (Мессі) фонд просто проспонсорував частку будівництва з іншою організацією... звісно, добра справа нічого проти не маю, але ЯК ПАФОСНО ПРОПІАРИЛИ якщо така реклама
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0
0
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Spokoyno (Киев)
07.01.2021 в 13:52
Великі люди повинні робити великі справи! І це викликає додаткову повагу нормальних людей.
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+2
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
07.01.2021 в 14:07
Скоро йому будуть давати нагороди, якщо він сяде на свій золотий унітаз та зробить "великі справи"
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+1
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
07.01.2021 в 14:29
ВікторАплодісмєнт (Київ) "великі справи" на золотому "троні" від ЛеоМессі
0
0


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