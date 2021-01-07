Месси наградили за помощь в строительстве самого крупного в мире центра педиатрической онкологии

Капитан "Барселоны" Лионель Месси получил награду Values Award-2020. Аргентинский исполнитель "сине-гранатовых" был отмечен за пожертвования на строительство самого крупного в мире центра педиатрической онкологии при больнице Сан Хуан Де Деу в Каталонии.

Два года назад фонд Лионеля совместно с еще одной организацией перевел почти 3 миллиона евро, которые помогли начать строительство. Также награду получил экс-полузащитник "Барсы" Хави – за продвижение фэйр-плей на протяжении всей своей карьеры.

Премия Values Award организована популярной испанской газетой Diario Sport AS. В жюри входят президент испанского олимпийского комитета Алехандро Бланко и президент Ла Лиги Хавьер Тебас. Награду вручают спортсменам, которые вносят вклад в развитие общества.