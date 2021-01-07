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Куману кажется, что на данном отрезке сезона Месси стал действовать эффективнее

Испания
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Рональд на связи

Куману кажется, что на данном отрезке сезона Месси стал действовать эффективнее
Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал итоги перенесенного матча 2-го тура Ла Лиги с "Атлетиком" из Бильбао (3:2). Цитирует голландца испанские футбольные порталы. Напомним, Месси оформил дубль.

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"Я счастлив. Мы отлично отреагировали на пропущенный гол. Месси не везло, он оббил все штанги и однозначно мог забить больше. Мне кажется, сейчас Лео стал эффективнее. "Барселона" отлично выступила – конечно, нам есть над чем работать, но мы достигаем преимущества в средней линии благодаря Де Йонгу, Бускетсу и Месси. Педри? Его игра – не сюрприз для меня".

"Мы еще не потеряли шансы на выигрыш трофеев – сезон очень длинный, с травмами, взлетами и падениями".

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В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона
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Источник:
AS

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