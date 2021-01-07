Атлетик продлил контракт с основным хавбеком

Полузащитник Микель Весга продлил контракт с "Атлетиком".

Как сообщает пресс-служба клуба из Бильбао, новое соглашение футболиста с "басками" рассчитано до 30 июня 2024 года.

В контракте Мигеля прописана сумма отступных, равная 50 миллионам евро.

27-летний испанец перешёл в "Атлетик" в 2014 году. В нынешнем сезоне Весга сыграл четырнадцать матчей за клуб и отметился одной голевой передачей.