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Атлетик продлил контракт с основным хавбеком
Микель Весга останется на "Сан-Мамес"
Полузащитник Микель Весга продлил контракт с "Атлетиком".
Как сообщает пресс-служба клуба из Бильбао, новое соглашение футболиста с "басками" рассчитано до 30 июня 2024 года.
В контракте Мигеля прописана сумма отступных, равная 50 миллионам евро.
27-летний испанец перешёл в "Атлетик" в 2014 году. В нынешнем сезоне Весга сыграл четырнадцать матчей за клуб и отметился одной голевой передачей.
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