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Атлетик продлил контракт с основным хавбеком

Испания
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Микель Весга останется на "Сан-Мамес"

Атлетик продлил контракт с основным хавбеком
Новина українською

Полузащитник Микель Весга продлил контракт с "Атлетиком".

Как сообщает пресс-служба клуба из Бильбао, новое соглашение футболиста с "басками" рассчитано до 30 июня 2024 года.

В контракте Мигеля прописана сумма отступных, равная 50 миллионам евро.

27-летний испанец перешёл в "Атлетик" в 2014 году. В нынешнем сезоне Весга сыграл четырнадцать матчей за клуб и отметился одной голевой передачей.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Микель Весга
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