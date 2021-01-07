Матч Осасуна – Реал находится под угрозой срыва

Субботний матч Ла Лиги между "Осасуной" и "Реалом" находится под угрозой срыва, сообщает Marca.

Помешать проведению встречи может шторм Филомена, в связи с которым в 12 регионах Испании пройдет серьезный снегопад. Из-за резкого похолодания под вопросом находится даже проведение тренировок.

"Реал" отправится в Памплону заранее, а именно в пятницу вечером, если до того момента не будет решено отложить матч.

Матч "Осасуна" – "Реал" запланирован на 9 января. Игра должна начаться в 22:00.