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Матч Осасуна – Реал находится под угрозой срыва

Испания
(1 голосов)

Погодные условия могут помешать проведению встречи

Матч Осасуна – Реал находится под угрозой срыва
Новина українською

Субботний матч Ла Лиги между "Осасуной" и "Реалом" находится под угрозой срыва, сообщает Marca.

Помешать проведению встречи может шторм Филомена, в связи с которым в 12 регионах Испании пройдет серьезный снегопад. Из-за резкого похолодания под вопросом находится даже проведение тренировок.

"Реал" отправится в Памплону заранее, а именно в пятницу вечером, если до того момента не будет решено отложить матч.

Матч "Осасуна" – "Реал" запланирован на 9 января. Игра должна начаться в 22:00.

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В статье: Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона)
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Комментарии (5)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.01.2021 в 20:23
Роялісти, беріть приклад з кротів, які просто не захотіли грати в Кропивницькому. 3 очки без надзусиль.
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Algrab (Костопiль)
07.01.2021 в 18:45
Олені, це ж рука Переса?
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football_soccer (Украина)
07.01.2021 в 18:52
однозначно, но видно, что Перес еще делитант. Подстроил целый шторм ради трёх очков... А вот умные люди выпускают карманного делегата , который на месте может решить, что на таком поле играть западло, ..))) и три очка в копилочку )
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Algrab (Костопiль)
07.01.2021 в 18:57
Та да...Колись ми таке проходили...
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hardcorepwnz (Украина)
07.01.2021 в 19:38
Та тут когда то монреальский олень на полном серьезе рассказывал, что Перес подстраивает календарь в удачную пору для Мадрида и неудачную для Барселоны. Что-то не похоже
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