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Матч Осасуна – Реал находится под угрозой срыва
Погодные условия могут помешать проведению встречи
Субботний матч Ла Лиги между "Осасуной" и "Реалом" находится под угрозой срыва, сообщает Marca.
Помешать проведению встречи может шторм Филомена, в связи с которым в 12 регионах Испании пройдет серьезный снегопад. Из-за резкого похолодания под вопросом находится даже проведение тренировок.
"Реал" отправится в Памплону заранее, а именно в пятницу вечером, если до того момента не будет решено отложить матч.
Матч "Осасуна" – "Реал" запланирован на 9 января. Игра должна начаться в 22:00.
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Комментарии (5)
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