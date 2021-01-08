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"Я люблю лето". Серхио Рамос решил позагорать на поле стадиона в метель
Суровый испанец
Защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос продемонстрировал свою брутальность на стадионе им. Альфредо ди Стефано. Правда, для этого испанец не сносил оппонента в подкате и не выигрывал воздушную дуэль – он просто решил позагорать и попозировать для своего Instagram.
Серхио снял футболку и похвастался мускулатурой. Подпись к фотографии следующая: "Я люблю лето".
Напомним, сейчас в прессе активно обсуждаются новости по поводу трудового договора 34-летнего Рамоса с "меренгами" – соглашение со столичным клубом у игрока истекает летом 2021-го. Он защищает цвета команды с 2005-го.
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