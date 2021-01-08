  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Я люблю лето". Серхио Рамос решил позагорать на поле стадиона в метель
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Я люблю лето". Серхио Рамос решил позагорать на поле стадиона в метель

Испания
(2 голосов)

Суровый испанец

"Я люблю лето". Серхио Рамос решил позагорать на поле стадиона в метель
Новина українською

Защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос продемонстрировал свою брутальность на стадионе им. Альфредо ди Стефано. Правда, для этого испанец не сносил оппонента в подкате и не выигрывал воздушную дуэль – он просто решил позагорать и попозировать для своего Instagram.

Читайте такжеБудущее Рамоса в Реале под большим вопросом

Серхио снял футболку и похвастался мускулатурой. Подпись к фотографии следующая: "Я люблю лето".

Напомним, сейчас в прессе активно обсуждаются новости по поводу трудового договора 34-летнего Рамоса с "меренгами" – соглашение со столичным клубом у игрока истекает летом 2021-го. Он защищает цвета команды с 2005-го.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...