"Я люблю лето". Серхио Рамос решил позагорать на поле стадиона в метель

Защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос продемонстрировал свою брутальность на стадионе им. Альфредо ди Стефано. Правда, для этого испанец не сносил оппонента в подкате и не выигрывал воздушную дуэль – он просто решил позагорать и попозировать для своего Instagram.

Читайте также Будущее Рамоса в Реале под большим вопросом

Серхио снял футболку и похвастался мускулатурой. Подпись к фотографии следующая: "Я люблю лето".

Напомним, сейчас в прессе активно обсуждаются новости по поводу трудового договора 34-летнего Рамоса с "меренгами" – соглашение со столичным клубом у игрока истекает летом 2021-го. Он защищает цвета команды с 2005-го.