Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, будет ли Зидан руководить Реалом в поединке с Осасуной
Ла Лига разрешила?
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отправился вместе со всей командой на матч 18-го тура чемпионата Испании против "Осасуны" – об этом одновременно сообщают издания AS и Marca.
Напомним, на днях человек из окружения французского специалиста сдал положительный тест на коронавирус. Тем не менее, сам Зидан сдал два отрицательных теста на COVID-19 подряд, после чего боссы Ла Лиги разрешили ему присоединиться к "меренгам".
Сегодня днем тренер проведет тренировку, а затем прибудет к журналистам на пресс-конференцию. "Реал" встретится с "Осасуной" завтра, 9 января, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Греческий клуб подписал игрока Колоса - СМИ
- Заря отправилась на сборы без основных игроков, Годин назначен тренером клуба Первой лиги. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Украинский экс-легионер жестко раскритиковал футбольные чемпионаты Латвии и Грузии
- Бернард едет к Фонсеке, мощное усиление Аякса. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Звездный хав Милана покорил судей на шоу Голос и рассказал о симпатиях Златана. ВИДЕО
- Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО