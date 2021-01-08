Стало известно, будет ли Зидан руководить Реалом в поединке с Осасуной

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отправился вместе со всей командой на матч 18-го тура чемпионата Испании против "Осасуны" – об этом одновременно сообщают издания AS и Marca.

Читайте также У Зидана и Флорентино нет единой концепции относительно трансферов. Это приводит к конфликтам

Напомним, на днях человек из окружения французского специалиста сдал положительный тест на коронавирус. Тем не менее, сам Зидан сдал два отрицательных теста на COVID-19 подряд, после чего боссы Ла Лиги разрешили ему присоединиться к "меренгам".

Сегодня днем тренер проведет тренировку, а затем прибудет к журналистам на пресс-конференцию. "Реал" встретится с "Осасуной" завтра, 9 января, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.