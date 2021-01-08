Гранада - Барселона. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 18-й тур. Испания. Гранада. "Нуэво Лос Карменес". 09.01.2021. 19:30. Арбитр в поле - Рикардо Де Бургос; трансляция в Украине - MEGOGO

"Барселона" поднялась на третью позицию. Отставание от "Атлетико" все еще значительное, однако позиция каталонцев уже не режет око. Более привычно видеть "блаугранас" в тройке лидеров, чем в середине графика.

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В последнем матче с участием "Барселоны" болельщиков каталонцев порадовал не только результат, но и содержание игры. Несмотря на два пропущенных, "блаугранас" одержали уверенную победу с фирменными комбинациями и голами. Однако преждевременными надеждами тешить себя не стоит. Раз через раз у "Барселоны" проскакивают классные матчи – но нет стабильности. Например, каталонцы легко и непринужденно разгромили в пятнадцатом туре "Вальядолид", а после того дома потеряли очки с "Эйбаром".

С "Гранадой" у "Барсы" долгое время были теплые отношения. Начиная с декабря 1974-го года, каталонцы лишь в одном матче чемпионата против "насридов" потеряли очки. А вот прошлогодний результат уже не соответствует концепции каталонского доминирования: в Гранаде "Барса" проиграла 0:2, а дома взяла неубедительный реванш 1:0.

В прошлом чемпионате "Гранада" была крепким орешком, на финише забрала приз зрительских симпатий. Нельзя говорить, что "насриды" до сих пор удивляют общественность, хотя уровень стараются держать. В шестнадцати матчах команда Диего Мартинеса набрала 24-е очка, что соответствует месту в топ-10 турнирной таблицы. "Гранаде" не помешала бы стабильность, хотя крепким орешком эта команда быть не перестала.

В предыдущем туре Примеры "насриды" неожиданно и безапелляционно проиграли "Эйбару" 0:2. На неделе сумели пройти в Кубке Испании "Културал Леонесу", хотя пришлось повозиться и играть добавленное время. Вряд ли стоит говорить о том, что "Барселона" будет иметь преимущество в свежести, ведь команда Кумана посреди недели также проводила свой матч. На первый план выйдет реализация. Ведь в этом поединке достаточно шансов забить будет у обеих команд.

"Барселона" до сих пор играет без травмированных Пике, Роберто, Коутиньо и Ансу Фати. Клеман Лангле не поможет команде из-за дисквалификации. "Гранада" точно недосчитается Монторо. Также, скорее всего, не сыграют Виктор Диас и Гоналон.

Ориентировочные составы:

"Гранада": Руй Силва - Фулкье, Герман Санчес, Дуарте, Нева - Пуэртас, Гоналон, Эррера - Л. Суарес - Солдадо, Кенеди "Барселона": тер Штеген - Дест, Араужо, Мингеса, Альба - Бускетс, де Йонг - Месси, Педри, Дембеле - Гризманн

Прогноз: победа "Барселоны" 2:1.

У "Гранады" один из худших показателей надежности игры в обороне. Хотя количество пропущенных во многом определено разгромом 1:6 вот "Атлетико". Нелегко даются "насридам" забитые мячи, однако здесь проблема не в конструктиве, а в реализации. В отчетном матче многое будет зависеть от того, как команды смогут распоряжаться мячом у чужих ворот. Высока вероятность, что сыграет ставка "обе забьют".