Осасуна - Реал. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 18-й тур. Испания. Памплона. "Эль Садар". 09.01.2021. 22:00. Арбитр в поле – Сезар Сото; трансляция в Украине - MEGOGO

Недавно "Реал" позволил себе осечку, потеряв два очка на поле "Эльче". Вот прямо сейчас это критично не отражается на турнирной таблицы – разница с "Атлетико" всего два балла, - но может "аукнуться" "сливочным" позже. Ведь конкурент, несмотря на два очка отрыва, имеет еще два матча в запасе. И потенциально это уже восемь баллов преимущества.

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"Атлетико" задає темп, тож "Реал" мусить його підтримувати. Не сказати, що "вершкових" важко дається

"Атлетико" задает темп, поэтому "Реал" должен его поддерживать. Не сказать, что "сливочным" трудно дается погоня именно из-за скорости соперника. Здесь скорее проблема в самом "Реале": не всегда команда Зидана держит соперников в напряжении. Большинство команд не способны этим воспользоваться, но есть такие, кто готов принять подарок.

На что способна "Осасуна"? В прошлом году памплонцы были крепче. Тогда даже осторожно и сдержанно говорили о борьбе за еврокубки, а сейчас команда прожигает жизнь в зоне вылета. Отставание от спасительных позиций не критично, и сам факт пребывания в трясине давит психологически. Если не принимать во внимание матчи Кубка Испании, то "Осасуна" не может выиграть уже десять поединков подряд. В течение этой серии были локальные успехи (ничьи с "Алавесом" и "Реал Сосьедадом"), но в целом картина удручающая. Первый круг "Осасуна" фактически провалила.

Нет уверенности, что памплонцы способны начать выход из кризиса именно сейчас. На неделе был одолен очередной соперник в Кубке Испании, но в чемпионате придется противостоять грозному и прагматичному "Реалу". Коллектив Зидана хорошо отреагировал на осечку с "Эльче": позже была в одностороннем режиме бита неуступчивая и амбициозная "Сельта". В своем лучшем состоянии "Реал" не заметит "Осасуну" на пути, однако не допустят ли мадридцы недооценку? Иногда с "Реалом" такое случается.

В пяти последних матчах против "Осасуны" "Реал" непременно одерживал победу. Три из них оказались разгромным, в четырех матчах этой серии мадридцы забивали более двух голов. Последний раз "Осасуна" отбирала очки у "Реала" в декабре 2013-го года, а последняя победа датирована январем 2011-го года. Почти десять лет назад.

Серхио Рамос возвращается в состав "Реала", но не сыграет в этом матче дисквалифицированный Дани Карвахаль. Давно травмирован Родриго. У "Осасуны" Авила, Кардона, Торро и Рубен Мартинес недоступны из-за проблем со здоровьем, Адриан Лопес и Дарко Брашанац – под вопросом.

Ориентировочные составы:

"Осасуна": Эррера - Начо Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Хуан Крус - Монкайола - Р. Торрес, Ойер, Иньиго Перес, Рубен Агрсия - Кальери "Реал": Куртуа - Начо, Варан, Рамос, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Васкес, Бензема, Асенсио

Прогноз: победа "Реала" 2:0.

"Осасуна" - исторически удобный для "Реала" соперник. А сейчас еще и хромой на обе ноги. Не выиграть в этом матче мадридцы могут только из-за собственной несостоятельности, чего, впрочем, не должно случиться, учитывая недавнюю осечку с "Эльче". "Реал" часто побеждает таких соперников прагматично и рационально, так будет, вероятно, и на этот раз. Ставим на то, что гости победят и не пропустят.