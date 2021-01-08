Хетафе арендовал полузащитника Реала

Японский полузащитник "Реала" Такефуса Кубо отправлен в аренду в "Хетафе", пишет пресс-служба мадридского клуба.

Ранее сообщалось, что "Вильярреал" хочет вернуть Такефусу Кубо в мадридский клуб. По информации источника, японец потерял доверие тренера Унаи Эмери. Такефуса выходил на поле во всех матчах команды в Примере (13 матчей) до встречи с "Осасуной", которая прошла 19 декабря.

Кубо перешёл в "Реал" летом 2019 года из "Токио" на правах свободного агента. В прошлом сезоне японец выступал за "Мальорку" на правах аренды. Хавбек принял участие в 35 матчах Примеры, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.