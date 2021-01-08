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Хетафе арендовал полузащитника Реала

Испания
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Такефуса проведет ближайшие пол года в другом испанском клубе

Хетафе арендовал полузащитника Реала
Новина українською

Японский полузащитник "Реала" Такефуса Кубо отправлен в аренду в "Хетафе", пишет пресс-служба мадридского клуба.

Ранее сообщалось, что "Вильярреал" хочет вернуть Такефусу Кубо в мадридский клуб. По информации источника, японец потерял доверие тренера Унаи Эмери. Такефуса выходил на поле во всех матчах команды в Примере (13 матчей) до встречи с "Осасуной", которая прошла 19 декабря.

Кубо перешёл в "Реал" летом 2019 года из "Токио" на правах свободного агента. В прошлом сезоне японец выступал за "Мальорку" на правах аренды. Хавбек принял участие в 35 матчах Примеры, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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В статье: Такефуса Кубо Хетафе (Испания)
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