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Атлетико планирует подписать полуфиналиста ЛЧ на место Диего Косты

Испания
(1 голосов)

В текущем сезоне не впечатляет

Атлетико планирует подписать полуфиналиста ЛЧ на место Диего Косты
UA-Футбол
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Мадридский "Атлетико" не прекращает поисков нового нападающего. Совсем недавно был расторгнут контракт с Диего Костой.

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По информации Deportes Cuatro, сейчас "матрасники" следят за Мусса Дембеле, который сейчас играет в "Лионе". Его контракт действителен до 2023-го года.

Еще в прошлом сезоне он был одним из основных игроков французского клуба, но в текущей кампании лишь шесть раз выходил в старте и забил один гол. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов, но испанцы хотят сэкономить.

Совсем недавно Дембеле сломал руку.

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В статье: Мусса Дембеле Атлетико (Мадрид) Лион
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Комментарии (1)
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fabo67
08.01.2021 в 19:27
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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