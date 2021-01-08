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Атлетико планирует подписать полуфиналиста ЛЧ на место Диего Косты
В текущем сезоне не впечатляет
Мадридский "Атлетико" не прекращает поисков нового нападающего. Совсем недавно был расторгнут контракт с Диего Костой.
По информации Deportes Cuatro, сейчас "матрасники" следят за Мусса Дембеле, который сейчас играет в "Лионе". Его контракт действителен до 2023-го года.
Еще в прошлом сезоне он был одним из основных игроков французского клуба, но в текущей кампании лишь шесть раз выходил в старте и забил один гол. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов, но испанцы хотят сэкономить.
Совсем недавно Дембеле
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