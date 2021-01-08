Атлетико планирует подписать полуфиналиста ЛЧ на место Диего Косты

Мадридский "Атлетико" не прекращает поисков нового нападающего. Совсем недавно был расторгнут контракт с Диего Костой.

По информации Deportes Cuatro, сейчас "матрасники" следят за Мусса Дембеле, который сейчас играет в "Лионе". Его контракт действителен до 2023-го года.

Еще в прошлом сезоне он был одним из основных игроков французского клуба, но в текущей кампании лишь шесть раз выходил в старте и забил один гол. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов, но испанцы хотят сэкономить.