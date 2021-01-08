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18-летний Педри смог побить один из рекордов Месси в Ла Лиге

Испания
(1 голосов)

А это уже серьезное достижение

18-летний Педри смог побить один из рекордов Месси в Ла Лиге
UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" добыла вчера победу в чемпионате, обыграв "Атлетик". В свой актив матч может записать Педри, которому удалось установить рекорд чемпионата.

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В возрасте 18 лет и 42 дней он стал самым молодым футболистом Ла Лиги, который в одной игре отметился голом и голевой передачей. Прошлую планку установил Лео Месси, которому на тот момент было 19 лет и 65 дней.

Всего в нынешнем сезоне Педри отыграл 22 матча, забил три гола и отдал две голевые передачи.

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В статье: Лионель Месси Барселона Педри
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Комментарии (1)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
08.01.2021 в 21:23
чому немає супутньої інформації як на таке "нахабство" зі сторони 18-річного, безсумнівно, таланта поставився сам ЛеоМессі... як на це відреагували збочені мессоглори свідомість не приймає - пукан вибухає
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