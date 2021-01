18-летний Педри смог побить один из рекордов Месси в Ла Лиге

Каталонская "Барселона" добыла вчера победу в чемпионате, обыграв "Атлетик". В свой актив матч может записать Педри, которому удалось установить рекорд чемпионата.

В возрасте 18 лет и 42 дней он стал самым молодым футболистом Ла Лиги, который в одной игре отметился голом и голевой передачей. Прошлую планку установил Лео Месси, которому на тот момент было 19 лет и 65 дней.

Did you know @Pedri became the youngest player in #LaLigaHistory to score and assist in the same match on Wednesday? ????