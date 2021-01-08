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18-летний Педри смог побить один из рекордов Месси в Ла Лиге
А это уже серьезное достижение
Каталонская "Барселона" добыла вчера победу в чемпионате, обыграв "Атлетик". В свой актив матч может записать Педри, которому удалось установить рекорд чемпионата.
В возрасте 18 лет и 42 дней он стал самым молодым футболистом Ла Лиги, который в одной игре отметился голом и голевой передачей. Прошлую планку установил Лео Месси, которому на тот момент было 19 лет и 65 дней.
Did you know @Pedri became the youngest player in #LaLigaHistory to score and assist in the same match on Wednesday? ????— LaLiga English (@LaLigaEN) January 8, 2021
Всего в нынешнем сезоне Педри отыграл 22 матча, забил три гола и отдал две голевые передачи.
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