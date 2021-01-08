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Гранада - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
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Гранада - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.01.2021 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Гранада - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" хорошо себя проявила в хронологически последнем матче чемпионата Испании – каталонцы довольно уверенно одолели "Атлетик" и забронировали за собой место в топ-3 турнирной таблицы. Но не факт, что дальше будет просто.

На очереди по календарю – матч против "Гранады". Поединок состоится 09.01.2021 в 17:15. Онлайн LIVE прямая текстовая трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - от Игоря Семйона >>>.

Видеотрансляция поединка – платформа MEGOGO.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании?

  • Беларусь - Сетанта Спорт;
  • Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada;
  • Чехия - DIGI GO, Digi Sport 3,
  • Венгрия - Spíler2;
  • Польша - Eleven Sports 1 Poland;
  • Испания - Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar +.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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В статье: Барселона Чемпионат Испании Гранада (Испания) Где смотреть футбол
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