Гранада - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Барселона" хорошо себя проявила в хронологически последнем матче чемпионата Испании – каталонцы довольно уверенно одолели "Атлетик" и забронировали за собой место в топ-3 турнирной таблицы. Но не факт, что дальше будет просто.

На очереди по календарю – матч против "Гранады". Поединок состоится 09.01.2021 в 17:15. Онлайн LIVE прямая текстовая трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - от Игоря Семйона >>>.

Видеотрансляция поединка – платформа MEGOGO.

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