Следующий после Мбаппе и Холанда. Реал следит за прогрессом форварда Тоттенхэма

Форвард "Тоттенхэма" Сон Хин Мин попал на радар мадридского "Реала". Об этом передает Okdiario.

"Сливочные" намерены усилить линию атаки следующим летом и корейский игрок попал в перечень. Однако находится он там лишь на третьем месте.

Читайте также Бэйл срывает большие трансферные планы Реала - AS

Приоритет для Флорентино Переса - Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. Если переманить первых двух не получится, то "Реал" отправится за Соном. Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" хочет продлить контракт с нападающим .

В текущем сезоне Сон провел 25 матчей, забил 16 голов и отдал восемь голевых передач.