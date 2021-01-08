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Следующий после Мбаппе и Холанда. Реал следит за прогрессом форварда Тоттенхэма
Речь не о Кейне
Форвард "Тоттенхэма" Сон Хин Мин попал на радар мадридского "Реала". Об этом передает Okdiario.
"Сливочные" намерены усилить линию атаки следующим летом и корейский игрок попал в перечень. Однако находится он там лишь на третьем месте.
Приоритет для Флорентино Переса - Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. Если переманить первых двух не получится, то "Реал" отправится за Соном. Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" хочет продлить
В текущем сезоне Сон провел 25 матчей, забил 16 голов и отдал восемь голевых передач.
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