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Три часа ожидания. Футболисты Реала не могут вылететь на завтрашний матч Ла Лиги
Не только коронавирус мешает футболу
Несколько матчей ближайшего тура Ла Лиги под угрозой срыва. Всему виной - погодные условия в некоторых регионах.
Мадридский "Реал" не может вылететь на игру против "Осасуны", которая пройдет завтра. Взлетная полоса покрылась льдом, а игроки ожидают уже более трех часов.
????????ÚLTIMA HORA ????????— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 8, 2021
❌ PISTAS DE BARAJAS CERRADAS.
???? De momento el Madrid no puede viajar y no hay hora de despegue.
Vía @JLSanchez78 pic.twitter.com/cH3yJyWGCb
Вполне вероятно, что мадридский клуб только завтра отправится на выездную игру.
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