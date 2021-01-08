Три часа ожидания. Футболисты Реала не могут вылететь на завтрашний матч Ла Лиги

Несколько матчей ближайшего тура Ла Лиги под угрозой срыва. Всему виной - погодные условия в некоторых регионах.

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Мадридский "Реал" не может вылететь на игру против "Осасуны", которая пройдет завтра. Взлетная полоса покрылась льдом, а игроки ожидают уже более трех часов.

????????ÚLTIMA HORA ????????



❌ PISTAS DE BARAJAS CERRADAS.



???? De momento el Madrid no puede viajar y no hay hora de despegue.



Vía @JLSanchez78 pic.twitter.com/cH3yJyWGCb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 8, 2021

Вполне вероятно, что мадридский клуб только завтра отправится на выездную игру.