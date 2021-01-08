Примера. 18-й тур. Сельта бездарно уступает Вильярреалу

Что-то после поражения от "Реала" сбилось в настройках "Сельты" Эдуардо Кудета (неужели так влияет отсутствие из-за травмы Яго Аспаса?). Перед тем галисийцы выдали классную беспроигрышную серию (шесть побед и одна ничья), однако мадридцам очки отдали слишком легко. Впрочем, это были только цветочки.

После "Сельта" позорно вылетела из Кубка Испании, уступив представителю Сегунды Б "Ибице". А сегодня от "Вильярреала" получила на орехи в стиле показательной порки.

Уже на 31-й минуте матча счет был 4:0 в пользу гостей. "Вильярреал" забивал очень легко и временами элегантно: Парехо своим ассистом вывел Херарда Морено один на один, Мой Гомес после паса Тригероса тоже забивал без особых препятствий, Фернандо Ниньо и себе воспользовался дырами в защите "Сельты". Еще один гол надо отметить особо: Парехо закрутил мяч прямым ударом со штрафного с фланга, хотя выполнял, очевидно, подачу.

"Сельта" была жалкой. Можно вспомнить разве что удар от Франа Бертрана Пейнадо, но этот момент "перекроет" нереализованный шанс Парехо. А где ответы "Сельты" на голы? Нет.

Второй тайм был сухим и пресным. Гости уже действовали по счету, Унаи Эмери не нервничал и улыбался. "Сельта" пыталась что-то изменить, но вязкий футбол, в который галисийцы втянули "субмарину" после перерыва, нельзя считать даже локальным успехом.

Третье подряд поражение "Сельты" и второе подряд стыдливое. Эдуардо Кудет должен понимать, что попал далеко не в сказку. А "Вильярреал" нацелен на зону Лиги чемпионов. Иначе быть не может.

Виго. Стадион "Балаидос"

"Сельта" - "Вильярреал" 0:4

Голы: Херард Морено 5, Мойсес Гомес 14, Даниэль Парехо 19, Фернандо Ниньо 31

"Сельта": Рубен, Уго Мальо, Нестор Араухо, Окай Йокушлу, Денис Суарес, Франсиско Пейнадо (Альфонсо Гонсалес 73), Лукас Оласа, Жейсон Мурильо, Брайс Мендес, Мигель Баеса (Джордан Хольсгров 46), Сантьяго Мина

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль, Даниэль Парехо, Мануэль Тригерос (Франсис Коклен 86), Рубен Пенья, Херард Морено, Этьен Капу (Самуэль Чуквезе 66), Пау Торрес, Фернандо Ниньо (Жереми Пино 66), Мойсес Гомес (Карлос Бакка 79), Альфонсо Педраса (Коста Хауме 86)

Предупреждение: Брайс Мендес 58