Матч "Атлетико" – "Атлетик" был перенесён на неопределенный срок, сообщает официальный сайт Ла Лиги. Поединок должен был пройти сегодня, 9 января.

Такое решение было принято в связи неблагоприятными погодными условиями: сейчас на Пиренейском полуострове бушует шторм Филомена, повлёкший за собой сильный снегопад и рекордные холода.

Баскский клуб не смог прибыть в столицу из-за того, что аэропорт "Мадрид Бархас" был закрыт.

В ближайшее время будет утверждена новая дата поединка.