Испания
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Матч Атлетико – Атлетик отложен из-за непогоды
На Испанию обрушился шторм Филомена
Матч "Атлетико" – "Атлетик" был перенесён на неопределенный срок, сообщает официальный сайт Ла Лиги. Поединок должен был пройти сегодня, 9 января.
Такое решение было принято в связи неблагоприятными погодными условиями: сейчас на Пиренейском полуострове бушует шторм Филомена, повлёкший за собой сильный снегопад и рекордные холода.
Баскский клуб не смог прибыть в столицу из-за того, что аэропорт "Мадрид Бархас" был закрыт.
В ближайшее время будет утверждена новая дата поединка.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.01.2021 в 11:08
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cabo36
09.01.2021 в 11:06
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