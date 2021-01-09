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Матч Атлетико – Атлетик отложен из-за непогоды

Испания
(1 голосов)

На Испанию обрушился шторм Филомена

Матч Атлетико – Атлетик отложен из-за непогоды
Новина українською

Матч "Атлетико" – "Атлетик" был перенесён на неопределенный срок, сообщает официальный сайт Ла Лиги. Поединок должен был пройти сегодня, 9 января.

Такое решение было принято в связи неблагоприятными погодными условиями: сейчас на Пиренейском полуострове бушует шторм Филомена, повлёкший за собой сильный снегопад и рекордные холода.

Баскский клуб не смог прибыть в столицу из-за того, что аэропорт "Мадрид Бархас" был закрыт.

В ближайшее время будет утверждена новая дата поединка.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Атлетико (Мадрид)
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.01.2021 в 11:08
В УПЛ Атлетик отримав би вже технар...
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+1
-2
cabo36
09.01.2021 в 11:06
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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