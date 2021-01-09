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Гранада - Барселона. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
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Гранада - Барселона: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 09.01.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Гранада - Барселона. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" хорошо себя проявила в хронологически последнем матче чемпионата Испании – каталонцы довольно уверенно одолели "Атлетик" и забронировали за собой место в топ-3 турнирной таблицы. Но не факт, что дальше будет просто.

На очереди по календарю – матч против "Гранады". Поединок состоится 09.01.2021 в 17:15. Онлайн LIVE прямая текстовая трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - от Игоря Семйона >>>.

Видеотрансляция поединка – платформа MEGOGO. Смотрим.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Гранада (Испания)
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