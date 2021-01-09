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Игроки Райо Вальекано помогли водителю выехать из снега
Испанию накрыло снегом
"Райо Вальекано" не смог добраться на матч Сегунды с "Мирандесом" из-за погодных условий.
Автобус мадридского клуба был вынужден вернуться обратно из-за снегопада в регионе.
В ходе поездки футболисты "Райо" помогли выталкивать машины, застрявшие в снегу, о чём отрапортовал клубный Твиттер.
???? Hola @CDMirandes vamos para allá. Por nosotros no va a ser pero esto está complicado ????️????️????️— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) January 8, 2021
Que lleguéis sanos todos los que tenéis que estar hoy en las carreteras. pic.twitter.com/7vPpcOjAcw
Вскоре Ла Лига объявила о том, что матч "Райо Вальекано" с "Мирандесом" перенесен на воскресенье.
Ранее снегопад помешал самолету "Атлетика" приземлиться в Мадриде, а также задержал вылет "Реала" на игру с "Осасуной" на 4 часа.
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