Игроки Райо Вальекано помогли водителю выехать из снега

"Райо Вальекано" не смог добраться на матч Сегунды с "Мирандесом" из-за погодных условий.

Автобус мадридского клуба был вынужден вернуться обратно из-за снегопада в регионе.

В ходе поездки футболисты "Райо" помогли выталкивать машины, застрявшие в снегу, о чём отрапортовал клубный Твиттер.

???? Hola @CDMirandes vamos para allá. Por nosotros no va a ser pero esto está complicado ????️????️????️

Que lleguéis sanos todos los que tenéis que estar hoy en las carreteras. pic.twitter.com/7vPpcOjAcw — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) January 8, 2021

Вскоре Ла Лига объявила о том, что матч "Райо Вальекано" с "Мирандесом" перенесен на воскресенье.

Ранее снегопад помешал самолету "Атлетика" приземлиться в Мадриде, а также задержал вылет "Реала" на игру с "Осасуной" на 4 часа.