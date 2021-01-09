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Игроки Райо Вальекано помогли водителю выехать из снега

Испания
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Испанию накрыло снегом

Игроки Райо Вальекано помогли водителю выехать из снега
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"Райо Вальекано" не смог добраться на матч Сегунды с "Мирандесом" из-за погодных условий.

Автобус мадридского клуба был вынужден вернуться обратно из-за снегопада в регионе.

В ходе поездки футболисты "Райо" помогли выталкивать машины, застрявшие в снегу, о чём отрапортовал клубный Твиттер.

Вскоре Ла Лига объявила о том, что матч "Райо Вальекано" с "Мирандесом" перенесен на воскресенье.

Ранее снегопад помешал самолету "Атлетика" приземлиться в Мадриде, а также задержал вылет "Реала" на игру с "Осасуной" на 4 часа.

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В статье: Мирандес (Испания) Райо Вальекано (Мадрид)
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