Очередной матч Ла Лиги может быть сорван

Поединок 18-го тура Ла Лиги между "Вальядолидом" и "Валенсией" рискует быть сорван.

Согласно информации AS, ураган Филомена вызвал столь сильный снегопад, что "Вальядолид" не сумел провести сегодняшнюю тренировку.

Кроме того, "Валенсия" на данный момент не может добраться до места встречи. Аэропорт Вилланубла, из которого команда должна была вылететь, скорее всего не будет работать как минимум до завтрашнего дня.

На данный момент Ла Лига обсуждает возможность переноса встречи, как ранее произошло с игрой "Атлетико" – "Атлетик".

Матч "Вальядолид" — "Валенсия" запланирован на воскресенье, 10 января. Начало в 22:00 по киевскому времени.