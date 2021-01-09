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Очередной матч Ла Лиги может быть сорван

Испания
(1 голосов)

Шторм Филомена поставил под вопрос множество поединков

Очередной матч Ла Лиги может быть сорван
Новина українською

Поединок 18-го тура Ла Лиги между "Вальядолидом" и "Валенсией" рискует быть сорван.

Согласно информации AS, ураган Филомена вызвал столь сильный снегопад, что "Вальядолид" не сумел провести сегодняшнюю тренировку.

Кроме того, "Валенсия" на данный момент не может добраться до места встречи. Аэропорт Вилланубла, из которого команда должна была вылететь, скорее всего не будет работать как минимум до завтрашнего дня.

На данный момент Ла Лига обсуждает возможность переноса встречи, как ранее произошло с игрой "Атлетико" – "Атлетик".

Матч "Вальядолид" — "Валенсия" запланирован на воскресенье, 10 января. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Валенсия (Испания) Вальядолид (Испания)
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Комментарии (1)
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fabo68
09.01.2021 в 17:21
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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