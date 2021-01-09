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Куман: Дембеле не повезло с травмами. Он предлагает отличное от Гризманна и Месси
Наставник "Барсы" оценил игру своих подопечных
Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман поделился мыслями насчет вингера каталонцев Усмана Дембеле.
"Усман провел в клубе уже много лет, но ему очень не везло с травмами. Ему сложно показывать свой лучший уровень. Надеюсь, что с его здоровьем все будет в порядке. Сейчас он хорошо тренируется и счастлив.
Он нравится мне как игрок, потому что он предлагает что-то отличное от Гризманна, Тринкау или Лео. Он превосходно действует в ситуациях, где нужно играть один на один, может работать обеими ногами. Надеюсь, он продолжит выступать на хорошем уровне".
Также наставник "сине-гранатовых" прокомментировал выступления хавбека Френки де Йонга.
"Это правда, что мы говорили с Френки о его качествах и о том, где он нам нужен. Это игрок, который может очень помочь в построении защитников, но нам также нужен он, чтобы добраться до противоположной зоны. Он берет на себя больше ответственности. Нам нужны полузащитники, которые забивают от восьми до десяти голов за сезон", - рассказал Куман.
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