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Куман: Дембеле не повезло с травмами. Он предлагает отличное от Гризманна и Месси

Испания
(1 голосов)

Наставник "Барсы" оценил игру своих подопечных

Куман: Дембеле не повезло с травмами. Он предлагает отличное от Гризманна и Месси
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман поделился мыслями насчет вингера каталонцев Усмана Дембеле.

"Усман провел в клубе уже много лет, но ему очень не везло с травмами. Ему сложно показывать свой лучший уровень. Надеюсь, что с его здоровьем все будет в порядке. Сейчас он хорошо тренируется и счастлив.

Он нравится мне как игрок, потому что он предлагает что-то отличное от Гризманна, Тринкау или Лео. Он превосходно действует в ситуациях, где нужно играть один на один, может работать обеими ногами. Надеюсь, он продолжит выступать на хорошем уровне".

Также наставник "сине-гранатовых" прокомментировал выступления хавбека Френки де Йонга.

"Это правда, что мы говорили с Френки о его качествах и о том, где он нам нужен. Это игрок, который может очень помочь в построении защитников, но нам также нужен он, чтобы добраться до противоположной зоны. Он берет на себя больше ответственности. Нам нужны полузащитники, которые забивают от восьми до десяти голов за сезон", - рассказал Куман.

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В статье: Рональд Куман Барселона Усман Дембеле Френки де Йонг
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Источник:
Marca

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Комментарии (3)
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fabo68
09.01.2021 в 17:20
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0
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Spokoyno (Киев)
09.01.2021 в 16:53
Авжеж... Там де Мессі та Гризманн ухають м'яч Дембеле біжить
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-1
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Spokoyno (Киев)
09.01.2021 в 17:23
РУХАЮТЬ...
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0
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