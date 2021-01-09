Куман: Дембеле не повезло с травмами. Он предлагает отличное от Гризманна и Месси

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман поделился мыслями насчет вингера каталонцев Усмана Дембеле.

"Усман провел в клубе уже много лет, но ему очень не везло с травмами. Ему сложно показывать свой лучший уровень. Надеюсь, что с его здоровьем все будет в порядке. Сейчас он хорошо тренируется и счастлив.

Он нравится мне как игрок, потому что он предлагает что-то отличное от Гризманна, Тринкау или Лео. Он превосходно действует в ситуациях, где нужно играть один на один, может работать обеими ногами. Надеюсь, он продолжит выступать на хорошем уровне".