Примера. 18-й тур. Севилья победила Реал Сосьедад в супер-матче

Прекрасный футбол... Прекрасный для тех, кто ценит и любит атакующее разнообразие. А вот адепты защитного футбола наблюдали за действом с иронической улыбкой. Ведь в первой половине первого тайма едва ли не каждая "вылазка" той или иной команды к чужим воротам завершалась голом.

Эн-Несири отличился впервые уже на четвертой минуте, когда оказался в нужном месте после комбинации с участием Сусо и Фернандо. Нападающему оставалось не промахнуться по пустым воротам, с чем он легко справился. Но если вы думаете, что "Реал Сосьедад" долго оплакивал эту неудачу, то очень ошибаетесь. Диего Карлос совершил что-то немыслимое, пробив по собственным воротам из-за пределов штрафной площади. Исак прессинговал бразильца, но не так плотно, чтобы заставить вместо передачи / сброса на собственного голкипера бить "парашютиком" над ним.

Фестиваль продолжался и взорвался очередным фейерверком на седьмой минуте. Это была массированная атака "Севильи", но гол получился индивидуальным. Эн-Несири собрал вокруг себя нескольких защитников и сумел прошмыгнуть в свободную зону. А дальше уже было дело техники. Надо отметить, что Фернандо снова взял участие в голевой атаке передачей из глубины. Следующего гола пришлось ждать немного дольше, но без нетерпимости. Александр Исак спокойно замкнул подачу от углового флажка на дальней штанге.

Команды не останавливались, хотя после бешеного старта результативность немного понизилась. Ведь Эн-Несири и Хордан попадали в створ, но не забили, а в составе басков Санья и Альдалур не реализовали шансы.

Однако в начале второго тайма "Реал Сосьедад" притих. И не подавал голоса довольно долго. В течение этого времени баски пропустили третий раз, когда допустили потерю в центре поля, проморгали передачу Окампоса и позволили Эн-Несири оформить хет-трик.

"Севилья" предпочла бы дальше играть по счету, но была не совсем готова к натиску. А натиск состоялся на финишной прямой поединка, когда забивать могли Порту, Исак, Оярсабаль и главное – Микель Мерино. После удара игрока сборной Испании мяч с линии ворот "Севильи" вынес Жюль Кунде. Были единичные вспышки и от хозяев (удар Сусо, выход на ворота Мунира), но в целом Хулену Лопетеги важнее было удержать оборону.

"Севилья" в итоге выстояла. И догнала "Реал Сосьедад" по набранным очкам. Но имеет три матча в запасе. Потенциально адалусийцы могу бороться даже за лидерство.

Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Реал Сосьедад" 3:2

Голы: Юссеф Эн-Несири 4, Юссеф Эн-Несири 7, Юссеф Эн-Несири 46 - Диего Карлос 5 (авт.), Александер Исак 14

"Севилья": Яссин Буну, Лукас Окампос (Франко Васкес 89), Иван Ракитич (Оскар Арнаис 85), Жюль Кунде, Сусо (Мунир Эль-Хаддади 84), Хесус Навас (Алейш Видаль 70), Маркос Акунья, Диего Карлос, Хоан Хордан, Фернандо Франсиско Режес, Юссеф Эн-Несири (Люк де Йонг 89)

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро, Кристиан Португес (Аднан Янузай 78), Микель Мерино, Модибо Санья (Робен Ле Норман 46), Александер Исак, Андони Эспиноса, Микель Оярсабаль (Роберто Лопес Алкаиде 78), Игор Субельдия, Айен Муньос, Хон Альдалур (Андер Барренечеа 56), Мартин Субименди

Предупреждения: Айен Муньос 34, Модибо Санья 39, Хон Альдалур 43