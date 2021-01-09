Начали за здравие, закончили за упокой. Севилья - Реал Сосьедад 3:2. Обзор матча и видео голов

Огненные первые 15 минут матча одних из лидеров Примеры подарили болельщикам четыре гола. Казалось бы, что феерия должна продолжаться, однако до окончания поединка был забит всего еще один мяч. Герой встречи, марокканец Эн Несири, оформил хет-трик уже на первой минуте второго тайма. За 9 матчей андалусийцы забили 17 голов, что не может не радовать наставника команды Хуана Лопетеги. Сейчас "Севилья" занимает шестое место Ла Лиги, имея несколько матчей в запасе перед командами, которые расположились выше нее в турнирной таблице.

Предлагаем Вам посмотреть обзор зрелищного матча.

"Севилья" - "Реал Сосьедад" 3:2

Голы: Юссеф Эн-Несири 4, 7, 46 - Диего Карлос 5 (авт.), Александер Исаак 14