Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Начали за здравие, закончили за упокой. Севилья - Реал Сосьедад 3:2. Обзор матча и видео голов
Севилья – Реал Сосьедад ⋉ 3:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.01.2021 ⋇ Чемпионат Испании на UA-Футбол
Огненные первые 15 минут матча одних из лидеров Примеры подарили болельщикам четыре гола. Казалось бы, что феерия должна продолжаться, однако до окончания поединка был забит всего еще один мяч. Герой встречи, марокканец Эн Несири, оформил хет-трик уже на первой минуте второго тайма. За 9 матчей андалусийцы забили 17 голов, что не может не радовать наставника команды Хуана Лопетеги. Сейчас "Севилья" занимает шестое место Ла Лиги, имея несколько матчей в запасе перед командами, которые расположились выше нее в турнирной таблице.
Предлагаем Вам посмотреть обзор зрелищного матча.
"Севилья" - "Реал Сосьедад" 3:2
Голы: Юссеф Эн-Несири 4, 7, 46 - Диего Карлос 5 (авт.), Александер Исаак 14
Популярное сейчас
- Тренер Мехелена: Пришлось ставить Шведа на место, потому что ситуация выходила из-под контроля
- Заря может усилиться лучшим бомбардиром УПЛ – источник
- Вильярреал временно обходит Барсу и становится третьим. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21
- Близко к пределу желаний. Атлетик - Барселона 2:3. Обзор матча и видео голов
- Вингер сборной Украины стал отцом 2 января. ФОТО
- Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО