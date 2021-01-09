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Матч Осасуна - Реал под угрозой срыва из-за снегопада
Сотрудники стадиона работают на подготовкой газона, но матч могут перенести
Испанское издание As сообщает, что поединок 18-го тура испанской Ла Лиги между мадридским "Реалом" и "Осасуной" может быть перенесен.
Причина: сильный снегопад. 40 сотрудников стадиона "Осасуны" работают над подготовкой газона к проведению игры, но по прогнозам осадки будут увеличиваться.
Руководство Ла Лиги пока не приняло решение о судьбе матча. В случае невозможности проведения поединка, матч состоится завтра утром.
???? Bello en cualquier circunstancia. El Sadar se pone a punto para el partido de esta noche gracias al trabajo de los empleados de #Osasuna. ????#OsasunaRealMadrid pic.twitter.com/yKwse5W08K— C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) January 9, 2021
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