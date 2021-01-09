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Бускетс достиг отметки в 600 матчей в футболке Барселоны

Испания
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Больше за каталонцев сыграли только Иньеста, Месси и Хави

Бускетс достиг отметки в 600 матчей в футболке Барселоны
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В рамках 18-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" играет на выезде против "Гранады".

В стартовом составе "блауграны" на эту игру вышел хавбек Серхио Бускетс. Этот поединок стал для 32-летнего полузащитника 600-м в футболке "сине-гранатовых" во всех турнирах.

По этому показателю испанец занимает 4-е место в истории "Барсы". Больше матчей за "Барселону" провели только Андрес Иньеста, Лионель Месси и Хави - 674, 752 и 767 матчей соответственно.

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В статье: Серхио Бускетс Барселона Ла Лига Гранада (Испания)
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Источник:
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