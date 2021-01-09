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В УПЛ такое не проходит. Месси забил после игры рукой партнера на начальной стадии атаки. Гол зачислили

Испания
(3 голосов)

Судейство в пользу сильнейших?

В УПЛ такое не проходит. Месси забил после игры рукой партнера на начальной стадии атаки. Гол зачислили
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом тайме матча с "Гранадой" "Барселона" забила трижды – и до двух результативных атак остались вопросы у главного тренера и игроков "Гранады" в контексте правомерности. Но если в первом случае, когда мяч оказался у пребывающего в многометровом офсайде Гризманна, арбитров можно оправдать, поскольку мяч отлетел к французу после касания к снаряду и маневра Сольдадо, то второй гол забит с однозначным нарушением правил.

На начальной фазе атаки в центре поля Серхио Бускетс сыграл рукой. Уже дальше мяч оказался у Гризманна, француз протащил его почти до штрафной, отдал пас на Месси, а тот классно пробил в "девятку". Арбитры взятие ворот засчитали. Вот как это было.

Сразу вспомнился эпизод из матча УПЛ "Десна" - "Колос", когда арбитры отменили гол Ефима Конопли из-за того, что на начальной фазе атаки (еще на половине поля "Десны") была игра рукой в ​​исполнении Имерекова. Эксперты тогда оправдали решение судейской бригады, отмечая, что по букве правил гол действительно нельзя было засчитывать. Но в Примере, как оказалось, свои правила.

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В статье: Лионель Месси Барселона Гранада (Испания)
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Комментарии (5)
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Барселиниус (землянин)
09.01.2021 в 21:31
Спорный момент.
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0
-1
prockop4uck (Киев)
09.01.2021 в 21:21
Чмосси в своем стиле.
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+2
-2
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scorpius (Ck)
09.01.2021 в 21:00
Та ну нах, мяч отрикошетил в руку с расстояния не более метра - за такое в штрафной и пеналь давать - зло, так что всё норм.
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+3
-1
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Spokoyno (Киев)
09.01.2021 в 20:41
Та гол чудовий... А от початок атаки суддя проґавив чи проявив лояльність мабуть вирішив, що відстань невеличка. Але Бускетс скоріш несвідомо проте підіГРАв
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0
-6
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IM-RM-DK (Miami)
09.01.2021 в 21:52
Ну мы то знаем ,что бы ты писал,забей такие голы Реал!!!)))
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+1
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