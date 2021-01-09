В УПЛ такое не проходит. Месси забил после игры рукой партнера на начальной стадии атаки. Гол зачислили

В первом тайме матча с "Гранадой" "Барселона" забила трижды – и до двух результативных атак остались вопросы у главного тренера и игроков "Гранады" в контексте правомерности. Но если в первом случае, когда мяч оказался у пребывающего в многометровом офсайде Гризманна, арбитров можно оправдать, поскольку мяч отлетел к французу после касания к снаряду и маневра Сольдадо, то второй гол забит с однозначным нарушением правил.

На начальной фазе атаки в центре поля Серхио Бускетс сыграл рукой. Уже дальше мяч оказался у Гризманна, француз протащил его почти до штрафной, отдал пас на Месси, а тот классно пробил в "девятку". Арбитры взятие ворот засчитали. Вот как это было.

Сразу вспомнился эпизод из матча УПЛ "Десна" - "Колос", когда арбитры отменили гол Ефима Конопли из-за того, что на начальной фазе атаки (еще на половине поля "Десны") была игра рукой в ​​исполнении Имерекова. Эксперты тогда оправдали решение судейской бригады, отмечая, что по букве правил гол действительно нельзя было засчитывать. Но в Примере, как оказалось, свои правила.