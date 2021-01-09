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Месси установил очередное историческое достижение

Испания
(1 голосов)

Аргентинец продолжает бить рекорды

Месси установил очередное историческое достижение
Новина українською

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в выездном матче 18-го тура чемпионата Испании против "Гранады". Таким образом, он забил 10-й и 11-й гол в этом розыгрыше Ла Лиги.

Аргентинец стал первым футболистом, кому удавалось 15 сезонов подряд забивать, как минимум, 10 голов в Примере.

Также благодаря дублю игрок возглавил таблицу бомбардиров Чемпионата Испании 2020/2021, обогнав Жерарда Морено, у которого 10 забитых мячей.

Всего на счету Месси в этом сезоне 14 голов и 6 ассистов в 21 матче во всех турнирах (Ла Лига и Лига Чемпионов). Отметим, что Transfermarkt недавно опустил ценник на аргентинца, уменьшив его стоимость на 20 млн. Теперь по данным портала 33-летний обладатель шести Золотых Мячей стоит 80 млн евро.

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В статье: Лионель Месси Барселона Гранада Ла Лига
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Источник:
OptaJose

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