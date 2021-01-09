Примера. 18-й тур. Гранада - Барселона 0:4. Прозрение или стечение обстоятельств?

"Барселона" докатилась до того состояния, когда каждый следующий матч, - независимо от имени соперника, - ожидается болельщиками "блаугранас" с опасением. В хронологически последнем поединке каталонцы показали зрелый футбол, но один матч – не показатель. Уже были ситуации, когда после классной игры "Барса" проваливалась на поле аутсайдера. Поэтому нужна тенденция. Тенденция стабильности и уверенности.

А тенденция – это несколько поединков. Выезд в гости к "Гранаде" обещал или приблизить "блаугранас" к свету, или отбросить на несколько шагов назад. На легкую прогулку Куман не рассчитывал, хотя матч получился не слишком сложным. Вероятно, из-за совпадения счастливых обстоятельств.

Рискнем назвать это так... Ведь что иное, как не совпадение, способствовало первому голу? Гризманн находился в офсайде, а Бускетс из глубины пасовал на Месси. Мяч, впрочем, оказался на ноге Сольдадо и "срезался" к Гризманну. Француз легко забил гол, а офсайд судьи не зафиксировали из-за активного действия игрока "Гранады": это был не случайный рикошет, а срезка.

Второй гол – это не стечение обстоятельств, но счастливый для "Барсы" случай судейского затмения. Гризманн классно протащил мяч и отдал на Месси, Лео хорошо влепил со средней дистанции. Но началось все с того, что Бускетс в центре поля подыграл себе рукой. Этот гол засчитывать было нельзя.

И только в случае с третьим взятием ворот "Гранады" все безупречно – Месси хитро пробил со штрафного, обманув и игроков в стенке, и голкипера.

Самое интересное, что кроме этого в тайме не было много голевых моментов. Пуэртас мог забить уже на третьей минуте, но надежно стоял тер Штеген. Позже эта дуэль повторилась, однако снова осталась за немцем (хотя Пуэртас все равно атаковал из офсайда). "Барселона", как видим, реализовала почти все, что создала.

Второй тайм оказался уже не таким результативным. "Барса" будто взяла небольшую паузу, а "Гранада" заметно опустила руки. Оставалась разве что вероятность чуда, но и ее развеял второй гол Гризманна и четвертый командный "Барсы". Опять активность проявил Бускетс, взвешенно сыграл и Усман Дембеле. Антуану принадлежало только завершить атаку, что он с успехом и сделал.

Мотивация после четвертого гола исчезла у обеих команд. Куман совершил несколько замен, сняв с поля своих лидеров. А Диего Мартинес прекрасно понимал, что зря стараться – изменить ситуацию уже не удастся. Ко всем проблем "насридов" прибавилось удаление Хесуса Вальехо: он снес Мартина Брайтвайта, на скорости мчавшегося к воротам.

Моменты? Можно отметить попытки Брайтвайта, Фирпо, Альбы, но матч был сделан раньше. Еще в первом тайме. В целом "Барса" провела очень неплохую игру, хотя результат дался ей даже легче, чем ожидал тренерский штаб (удаление одного из помощников Кумана в первом тайме – тому подтверждение, была нервозность). В таких ситуациях важно не потерять почву под ногами.

Гранада. Стадион "Нуэво Лос Каменес"

"Гранада" - "Барселона" 0:4

Голы: Антуан Гризманн 12, Лионель Месси 35, Лионель Месси 42, Антуан Гризманн 63

"Гранада": Руи Силва, Димитри Фулкье, Герман Санчес, Ян Брис Этеки, Роберто Сольдадо (Луис Хавьер Суарес 46), Дарвин Мачис (Роберт Кенеди 65), Карлос Нева (Хесус Вальехо 46), Анхель Монторо (Луис Милья 46), Янгел Эррера (Альберто Соро 67), Домингуш Дуарте, Антонио Пуэртас

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест (Эктор Фирпо 81), Серхио Бускетс, Лионель Месси (Мартин Брайтвайт 65), Усман Дембеле (Рики Пуч 73), Педри (Тринкао 73), Антуан Гризманн, Хорди Альба, Френки де Йонг (Миралем Пьянич 65), Самуэль Юмтити, Оскар Мингеза Гарсия

Предупреждения: Роберто Сольдадо 45, Луис Хавьер Суарес 73 - Оскар Мингеза Гарсия 49, Серхио Бускетс 82, Хорди Альба 87

Удаление: Хесус Вальехо 78