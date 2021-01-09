  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. 18-й тур. Гранада - Барселона 0:4. Прозрение или стечение обстоятельств?
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. 18-й тур. Гранада - Барселона 0:4. Прозрение или стечение обстоятельств?

Испания
(2 голосов)

Победа с оговорками

Примера. 18-й тур. Гранада - Барселона 0:4. Прозрение или стечение обстоятельств?
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" докатилась до того состояния, когда каждый следующий матч, - независимо от имени соперника, - ожидается болельщиками "блаугранас" с опасением. В хронологически последнем поединке каталонцы показали зрелый футбол, но один матч – не показатель. Уже были ситуации, когда после классной игры "Барса" проваливалась на поле аутсайдера. Поэтому нужна тенденция. Тенденция стабильности и уверенности.

А тенденция – это несколько поединков. Выезд в гости к "Гранаде" обещал или приблизить "блаугранас" к свету, или отбросить на несколько шагов назад. На легкую прогулку Куман не рассчитывал, хотя матч получился не слишком сложным. Вероятно, из-за совпадения счастливых обстоятельств.

Примера. 18-й тур. Гранада - Барселона 0:4. Прозрение или стечение обстоятельств? - изображение 1

Рискнем назвать это так... Ведь что иное, как не совпадение, способствовало первому голу? Гризманн находился в офсайде, а Бускетс из глубины пасовал на Месси. Мяч, впрочем, оказался на ноге Сольдадо и "срезался" к Гризманну. Француз легко забил гол, а офсайд судьи не зафиксировали из-за активного действия игрока "Гранады": это был не случайный рикошет, а срезка.

Второй гол – это не стечение обстоятельств, но счастливый для "Барсы" случай судейского затмения. Гризманн классно протащил мяч и отдал на Месси, Лео хорошо влепил со средней дистанции. Но началось все с того, что Бускетс в центре поля подыграл себе рукой. Этот гол засчитывать было нельзя.

Примера. 18-й тур. Гранада - Барселона 0:4. Прозрение или стечение обстоятельств? - изображение 2

И только в случае с третьим взятием ворот "Гранады" все безупречно – Месси хитро пробил со штрафного, обманув и игроков в стенке, и голкипера.

Самое интересное, что кроме этого в тайме не было много голевых моментов. Пуэртас мог забить уже на третьей минуте, но надежно стоял тер Штеген. Позже эта дуэль повторилась, однако снова осталась за немцем (хотя Пуэртас все равно атаковал из офсайда). "Барселона", как видим, реализовала почти все, что создала.

Второй тайм оказался уже не таким результативным. "Барса" будто взяла небольшую паузу, а "Гранада" заметно опустила руки. Оставалась разве что вероятность чуда, но и ее развеял второй гол Гризманна и четвертый командный "Барсы". Опять активность проявил Бускетс, взвешенно сыграл и Усман Дембеле. Антуану принадлежало только завершить атаку, что он с успехом и сделал.

Примера. 18-й тур. Гранада - Барселона 0:4. Прозрение или стечение обстоятельств? - изображение 3

Мотивация после четвертого гола исчезла у обеих команд. Куман совершил несколько замен, сняв с поля своих лидеров. А Диего Мартинес прекрасно понимал, что зря стараться – изменить ситуацию уже не удастся. Ко всем проблем "насридов" прибавилось удаление Хесуса Вальехо: он снес Мартина Брайтвайта, на скорости мчавшегося к воротам.

Моменты? Можно отметить попытки Брайтвайта, Фирпо, Альбы, но матч был сделан раньше. Еще в первом тайме. В целом "Барса" провела очень неплохую игру, хотя результат дался ей даже легче, чем ожидал тренерский штаб (удаление одного из помощников Кумана в первом тайме – тому подтверждение, была нервозность). В таких ситуациях важно не потерять почву под ногами.

Примера. 18-й тур. Гранада - Барселона 0:4. Прозрение или стечение обстоятельств? - изображение 4

Гранада. Стадион "Нуэво Лос Каменес"
"Гранада" - "Барселона" 0:4
Голы: Антуан Гризманн 12, Лионель Месси 35, Лионель Месси 42, Антуан Гризманн 63

"Гранада": Руи Силва, Димитри Фулкье, Герман Санчес, Ян Брис Этеки, Роберто Сольдадо (Луис Хавьер Суарес 46), Дарвин Мачис (Роберт Кенеди 65), Карлос Нева (Хесус Вальехо 46), Анхель Монторо (Луис Милья 46), Янгел Эррера (Альберто Соро 67), Домингуш Дуарте, Антонио Пуэртас

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест (Эктор Фирпо 81), Серхио Бускетс, Лионель Месси (Мартин Брайтвайт 65), Усман Дембеле (Рики Пуч 73), Педри (Тринкао 73), Антуан Гризманн, Хорди Альба, Френки де Йонг (Миралем Пьянич 65), Самуэль Юмтити, Оскар Мингеза Гарсия

Предупреждения: Роберто Сольдадо 45, Луис Хавьер Суарес 73 - Оскар Мингеза Гарсия 49, Серхио Бускетс 82, Хорди Альба 87
Удаление: Хесус Вальехо 78

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Серхио Бускетс Барселона Чемпионат Испании Гранада (Испания)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (17)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
йоперний театр (Наш футбол)
09.01.2021 в 22:06
Поздравляю Барселону. Второй гол канечно надо било не защитивать, думаю авторитет Месси приложил руку. А так все поделу. Но и Гранаде надо отдать должное, разгромом не пахло. Но клас есть клас. Все что в ворта летело, все залетело. Не часто такое бивает. ИМХО.Поздравляю болельщиков
Ответить
0
0
avatar
Blackboria (Тернопіль)
09.01.2021 в 21:49
З всього вище описаного можна зробити висновок - відчайдушна спроба роздути срач через другий гол Барси, коли Бускетс типу підіграв собі рукою )) І нічого, що головний арбітр матч був поруч і добре все бачив А ще, у Барси за весь матч три фоли і всього навсього три жовті ( плюс вилучення асистента Кумана) . Побільше б таких перемог і прореалівські та ГейтерськіпротиМессівські недолугі коментарі зникнуть самі собою...
Ответить
0
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
09.01.2021 в 21:38
Барса выиграла, Месси сделал дубль.. Вопросы будут мадридастики? Вот, как надо болеть за свою любимую команду, мадридасты. Второй раз подряд предсказал победу Барсы и дубль Месси. Надо болеть на ветках, а не срать. Следующую игру Барса тоже выиграет, а Месси забьёт. Почему? Я так от всей души хочу! И да будет так! Кстати, Чапмана никто не видел, не? )))
Ответить
+4
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
09.01.2021 в 21:40
Есть один вопрос))..7 ЗМ готовить?)))
Ответить
+1
-4
avatar
Барселиниус (землянин)
09.01.2021 в 21:43
Хватит. Пусть уже неграм отдадут. А то как-то неудобно получается. Расизмом попахивает..
+4
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
09.01.2021 в 21:46
Пускай покрасят в чёрный цвет,вот тебе и маленький чёрный негритёнок)))
+1
-2
avatar
IM-RM-DK (Miami)
09.01.2021 в 21:33
Піхуй
Ответить
+1
-5
avatar
Blackboria (Тернопіль)
09.01.2021 в 21:43
Ответить
+3
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
09.01.2021 в 21:45
Засунь обратно себе в опу,а то весь сайт завонял
+1
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
09.01.2021 в 21:31
Спешу поздравить моих братьев барселонцев, пока мерзость не всплыла. С праздником мои дорогие Мы молодцы!!!
Ответить
+5
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
09.01.2021 в 21:39
Баптистская мразь !!!
Ответить
0
-4
avatar
Барселиниус (землянин)
09.01.2021 в 21:53
Вы когда стреляться будете господа? Здыбайтесь уже где-нибудь в Штатах и выясните наконец-то свои отношения. Майамец, предупреждаю, Алекс отлично стреляет, так шо в твоём случае лучше на саблях..
Ответить
0
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
09.01.2021 в 21:56
Рогатки пойдут?
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
09.01.2021 в 22:01
Те, шо на медведя или те шо по воробьям?
0
0
avatar
Spokoyno (Киев)
09.01.2021 в 21:30
Це вже більше схоже на БАРСЕЛОНА ПРОКИДАЄТЬСЯ!!! Особливо "надихає". що Гризманн був помітний майже всю гру. Мессі, як завжди, без зайвої біганини, але знов показав чудову гру та був признаний кращим у матчі! Гранада... так і залишається чудовим містом з посередньою командою. Гра трошки не пішла і все.
Ответить
+3
-2
avatar
IM-RM-DK (Miami)
09.01.2021 в 21:55
А чего ж не кричишь ,что два гола были забиты при спорных решениях судьей?..думаю,что если бы Реал такие забил ,ты бы тут уже много букав настрочил
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
09.01.2021 в 21:24
Ответить
+3
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...