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Гризманн оформил дубль за Барсу впервые с января 2020-го года

Испания
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Антуан дважды поразил ворота "Гранады"

Гризманн оформил дубль за Барсу впервые с января 2020-го года
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В матче 18-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" на выезде разгромила "Гранаду" со счетом 4:0.

Дублем в составе "блауграны" отметился форвард Антуан Гризманн. Француз поразил ворота соперника на 12-й и 63-й минутах встречи.

Последний раз до этого Гризманн забивал два гола за матч в футболке "сине-гранатовых" 22-го января 2020-го года.

В текущем сезоне чемпионата Испании 29-летний Антуан принял участие в 17 матчах и забил 5 голов.

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В статье: Антуан Гризманн Барселона Гранада Ла Лига
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