Испания
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Гризманн оформил дубль за Барсу впервые с января 2020-го года
Антуан дважды поразил ворота "Гранады"
В матче 18-го тура испанской Ла Лиги каталонская
Дублем в составе "блауграны" отметился форвард Антуан Гризманн. Француз поразил ворота соперника на 12-й и 63-й минутах встречи.
Последний раз до этого Гризманн забивал два гола за матч в футболке "сине-гранатовых" 22-го января 2020-го года.
В текущем сезоне чемпионата Испании 29-летний Антуан принял участие в 17 матчах и забил 5 голов.
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