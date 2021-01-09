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Осасуна - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Осасуна - Реал: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 09.01.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Осасуна - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

"Реал" не потерял практических шансов на чемпионство, поэтому каждый следующий матч для мадридцев - на вес золота. Не является исключением противостояние с "Осасуной". Будет интересно.

Поединок состоится 09.01.2021 в 22:00. Онлайн LIVE прямая текстовая трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - от Игоря Семйона >>>.

Видеотрансляция поединка - медиаплатформа MEGOGO. Смотрим.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона)
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