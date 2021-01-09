Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Осасуна - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Осасуна - Реал: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 09.01.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
"Реал" не потерял практических шансов на чемпионство, поэтому каждый следующий матч для мадридцев - на вес золота. Не является исключением противостояние с "Осасуной". Будет интересно.
Поединок состоится 09.01.2021 в 22:00. Онлайн LIVE прямая текстовая трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - от Игоря Семйона >>>.
Видеотрансляция поединка - медиаплатформа MEGOGO. Смотрим.
Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.
Популярное сейчас
- Максимов: Ворскла попрощается с шестью игроками
- Челси присмотрел 5 кандидатур на замену Лэмпарду
- Возвращение Мудрика в Шахтер - логичный шаг. Теперь все зависит от самого игрока и Каштру
- Вильярреал временно обходит Барсу и становится третьим. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
- Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО