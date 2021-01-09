Осасуна - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Реал" не потерял практических шансов на чемпионство, поэтому каждый следующий матч для мадридцев - на вес золота. Не является исключением противостояние с "Осасуной". Будет интересно.

Поединок состоится 09.01.2021 в 22:00. Онлайн LIVE прямая текстовая трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - от Игоря Семйона >>>.

Видеотрансляция поединка - медиаплатформа MEGOGO. Смотрим.

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