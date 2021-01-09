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Куман о победе над Гранадой: Бывают дни, когда нужно мало моментов, чтобы забить

Испания
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Наставник каталонцев подвел итоги разгрома "Гранады"

Куман о победе над Гранадой: Бывают дни, когда нужно мало моментов, чтобы забить
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Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал победу над "Гранадой" в рамках 18-го тура Ла Лиги.

"Нам было сложно войти в игру, но мы были спокойны за владение мячом. Важная победа. Мы знаем, в какой ситуации оказались. Знали, что больше не можем проиграть.

Получилась хорошая неделя с тремя выигранными матчами на выезде. И с хорошим футболом. Мы показали, что команда растет, в том числе с точки зрения уверенности.

Мы забили четыре гола, это позитивный момент. Нужно продолжать в том же духе. Бывают дни, как сегодня, когда нужно мало моментов, чтобы забить", – рассказал наставник "блауграны".

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В статье: Рональд Куман Барселона Ла Лига Гранада (Испания)
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Источник:
Marca

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