Когда залетает почти все, и Месси в ударе. Гранада - Барселона 0:4. Видео голов и обзор матча

Рональд Куман после матча заметил: "бывают дни, когда для забитых голов нужно мало моментов". Так было сегодня: у "Барсы" в первом тайме залетело почти все, что команда создала. И поединок было сделано. Во второй 45-минутке "Гранада" опустила руки, каталонцы без проблем довели игру до победного для себя завершения.

Каталонцы подбираются к лидерам, Месси выходит на первое место в списке бомбардиров. Жизнь начинает налаживаться. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча "Гранада" - "Барселона".

Гранада. Стадион "Нуэво Лос Каменес"

"Гранада" - "Барселона" 0:4

Голы: Антуан Гризманн 12, Лионель Месси 35, Лионель Месси 42, Антуан Гризманн 63