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Когда залетает почти все, и Месси в ударе. Гранада - Барселона 0:4. Видео голов и обзор матча
Гранада - Барселона ⋉ 0:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.01.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
Рональд Куман после матча заметил: "бывают дни, когда для забитых голов нужно мало моментов". Так было сегодня: у "Барсы" в первом тайме залетело почти все, что команда создала. И поединок было сделано. Во второй 45-минутке "Гранада" опустила руки, каталонцы без проблем довели игру до победного для себя завершения.
Каталонцы подбираются к лидерам, Месси выходит на первое место в списке бомбардиров. Жизнь начинает налаживаться. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча "Гранада" - "Барселона".
Гранада. Стадион "Нуэво Лос Каменес"
"Гранада" - "Барселона" 0:4
Голы: Антуан Гризманн 12, Лионель Месси 35, Лионель Месси 42, Антуан Гризманн 63
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