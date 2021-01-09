  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Когда залетает почти все, и Месси в ударе. Гранада - Барселона 0:4. Видео голов и обзор матча
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Когда залетает почти все, и Месси в ударе. Гранада - Барселона 0:4. Видео голов и обзор матча

Испания
(1 голосов)

Гранада - Барселона ⋉ 0:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.01.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Когда залетает почти все, и Месси в ударе. Гранада - Барселона 0:4. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
Новина українською

Рональд Куман после матча заметил: "бывают дни, когда для забитых голов нужно мало моментов". Так было сегодня: у "Барсы" в первом тайме залетело почти все, что команда создала. И поединок было сделано. Во второй 45-минутке "Гранада" опустила руки, каталонцы без проблем довели игру до победного для себя завершения.

Каталонцы подбираются к лидерам, Месси выходит на первое место в списке бомбардиров. Жизнь начинает налаживаться. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча "Гранада" - "Барселона".

Гранада. Стадион "Нуэво Лос Каменес"
"Гранада" - "Барселона" 0:4
Голы: Антуан Гризманн 12, Лионель Месси 35, Лионель Месси 42, Антуан Гризманн 63

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Чемпионат Испании Гранада (Испания)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...