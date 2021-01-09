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Примера. 18-й тур. Осасуна - Реал 0:0. Отморозились от голов
Холодная погода - пресная игра
Многострадальный матч... Сначала речь шла о том, что Зидана может не оказаться на тренерском мостике из-за контакта с инфицированным Covid-19 человеком. Затем игра оказалась под угрозу срыва из-за сбоя логистики в связи с погодными условиями. Наконец, уже когда "Реал" с опозданием и приключениями прибыл в Памплону, матч могли перенести из-за обильного снегопада. Но в итоге команды вышли на поле...
И выдали многострадальный первый тайм. Только с одним ударом в створ на два коллектива. Постарался Ойер Санхурхо, который заставил потрудиться Тибо Куртуа. В остальном на промерзшем поле команды словно "морозились" от голевых моментов. Удары Каземиро, Модрича и Менди даже не долетели до рамки ворот – все заблокированы. Выстрелу Роберто Торреса не хватило точности. Отскок мяча после маневра Васкеса, который заставил Эрреру вступать в игру – не более, чем случайность. Вот так и играли – без искры на морозном воздухе.
Зидан огня в перерыве не дал. Об этом можно судить по той игре, которую демонстрировали мадридцы во второй 45-минутке. Прежде всего говорим о "Реале", потому что ему нужна была победа. "Осасуну" как андердога устраивала и ничья, хотя уже в ходе борьбы вполне реально было замахнуться на нечто большее. Например, в моменте с ударом Роберто Торреса. Или же когда пробивал Хонатан Кальери.
"Реал" в атаке выглядел еще хуже, чем "Осасуна". Одно-единственное попадание в створ принадлежит Марко Асенсио, хотя и неточные удары Модрича и Каземиро были относительно острыми как для такого матча. Бензема даже забил после подачи с фланга, но из очевидного офсайда. Перед финальным свистком мяч и во второй раз побывал в сетке ворот "Осасуны" (то ли от Рамоса, то ли от защитника памплонцев), но опять с "вне игры". Зидан только разводил руками и сжимал плечами – плохой матч.
"Осасуна" не пропустила впервые за последние десять поединков Примеры – в матче с командой, которая забивала в каждом из последних двенадцати матчей чемпионата. Памплонцы не покинули зону вылета, а мадридцы потеряли возможность хотя бы временно возглавить турнирную таблицу. Еще один подарок для "Атлетико". Ну и для "Барсы", которая уже дышит в спину.
Памплона. Стадион "Рейно де Наварра"
"Осасуна" - "Реал" 0:0
"Осасуна": Серхио Эррера, Игнасио Видаль, Хуан Крус, Давид Гарсия, Рубен Гарсия (Хони Родригес 77), Ойер Санхурхо, Хонатан Кальери (Анте Будимир 78), Иньиго Перес, Аридане Эрнандес, Хон Толлар Монкайола, Роберто Торрес
"Реал": Тибо Куртуа, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Карим Бензема, Эден Азар (Мариано 75), Карлос Каземиро, Лукас Васкес, Лука Модрич (Иско 75), Ферлан Менди, Марко Асенсио (Федерико Вальверде 66)
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