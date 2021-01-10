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Кроос - о ничьей с Осасуной: Должны были создавать больше моментов

Испания
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Погодные условия усложнили игру

Кроос - о ничьей с Осасуной: Должны были создавать больше моментов
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Полузащитник "Реала" Тони Кроос дал комментарий после выездного матча Ла Лиги с "Осасуной" (0:0).

"Мы создали очень мало моментов. С нашим мастерством мы должны были создать больше даже на таком тяжелом поле. Мы знали, что они будут так обороняться. Состояние газона – это не оправдание, на нем играли обе команды.

Замены должны были усилить игру, но в этот раз изменилось немногое. Мы не можем быть довольны результатом. Мы должны бороться за первое место, ничья – плохой помощник", – сказал Кроос Marca.

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В статье: Тони Кроос Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона)
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