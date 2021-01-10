Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кроос - о ничьей с Осасуной: Должны были создавать больше моментов
Погодные условия усложнили игру
Полузащитник "Реала" Тони Кроос дал комментарий после выездного матча Ла Лиги с "Осасуной" (0:0).
"Мы создали очень мало моментов. С нашим мастерством мы должны были создать больше даже на таком тяжелом поле. Мы знали, что они будут так обороняться. Состояние газона – это не оправдание, на нем играли обе команды.
Замены должны были усилить игру, но в этот раз изменилось немногое. Мы не можем быть довольны результатом. Мы должны бороться за первое место, ничья – плохой помощник", – сказал Кроос Marca.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Агент Фернандиньо назвал потенциальный клуб бразильца после окончания контракта с Сити
- Примера. 18-й тур. Гранада - Барселона 0:4. Прозрение или стечение обстоятельств?
- Месси установил очередное историческое достижение
- Близко к пределу желаний. Атлетик - Барселона 2:3. Обзор матча и видео голов
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
- Звездный хав Милана покорил судей на шоу Голос и рассказал о симпатиях Златана. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...