Кроос - о ничьей с Осасуной: Должны были создавать больше моментов

Полузащитник "Реала" Тони Кроос дал комментарий после выездного матча Ла Лиги с "Осасуной" (0:0).

"Мы создали очень мало моментов. С нашим мастерством мы должны были создать больше даже на таком тяжелом поле. Мы знали, что они будут так обороняться. Состояние газона – это не оправдание, на нем играли обе команды.

Замены должны были усилить игру, но в этот раз изменилось немногое. Мы не можем быть довольны результатом. Мы должны бороться за первое место, ничья – плохой помощник", – сказал Кроос Marca.