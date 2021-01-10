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Зидан: Матч с Осасуной нужно было отменить, это не футбол
Погодные условия помешали командам показать содержательную игру
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги выездного матча Ла Лиги с "Осасуной" (0:0).
"У нас плохо получалось, на таком поле мы сделали все, что могли. Это нельзя назвать футболом.
Мы даже не знаем, когда вернемся обратно в Мадрид. Матч нужно было отменить, но это уже в прошлом. В таких условиях невозможно играть", – сказал Зидан Marca.
"Реал" сохранил вторую строчку в Ла Лиге, отставая от "Атлетико" всего на один пункт. Правда, у "матрасников" имеется 3 игры в запасе.
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Комментарии (7)
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zabo62
10.01.2021 в 13:16
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mafan (Рівне)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
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Technical
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hardcorepwnz (Украина)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
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karpatoman (Львів)
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