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Зидан: Матч с Осасуной нужно было отменить, это не футбол

Испания
(1 голосов)

Погодные условия помешали командам показать содержательную игру

Зидан: Матч с Осасуной нужно было отменить, это не футбол
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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги выездного матча Ла Лиги с "Осасуной" (0:0).

"У нас плохо получалось, на таком поле мы сделали все, что могли. Это нельзя назвать футболом.

Мы даже не знаем, когда вернемся обратно в Мадрид. Матч нужно было отменить, но это уже в прошлом. В таких условиях невозможно играть", – сказал Зидан Marca.

"Реал" сохранил вторую строчку в Ла Лиге, отставая от "Атлетико" всего на один пункт. Правда, у "матрасников" имеется 3 игры в запасе.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона)
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Комментарии (7)
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zabo62
10.01.2021 в 13:16
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
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mafan (Рівне)
10.01.2021 в 13:13
А коли приїжджали в Київ і вигравали на такому полі в ЧК Динамо, десь так у кн.1999- чи 2000-го, то нічого, ніхто не обурювався)) Ото вже "дволикий" найкращий півзахисник зб.Франції і Реалу))
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0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
10.01.2021 в 12:48
Такими темпами Барса ще й Реал догнати може, правда все одно думаю, що Атлетіко буде чемпіоном.
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+1
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Technical
10.01.2021 в 12:47
Хах, та у нас і не таке буває в УПЛ )
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+2
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hardcorepwnz (Украина)
10.01.2021 в 12:39
Зизу, не футбол - это то что вы показываете в атаке после ухода Роналду. К сожалению, в большинстве матчей просто позорите славный герб клуба Реал Мадрид.
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+1
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
10.01.2021 в 11:53
Испанские неженки!
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+4
0
karpatoman (Львів)
10.01.2021 в 11:17
Металіст в Добромилі ще і не на такому полі грав. І нічого страшного.
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+5
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