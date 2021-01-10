Зидан: Матч с Осасуной нужно было отменить, это не футбол

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги выездного матча Ла Лиги с "Осасуной" (0:0).

"У нас плохо получалось, на таком поле мы сделали все, что могли. Это нельзя назвать футболом.

Мы даже не знаем, когда вернемся обратно в Мадрид. Матч нужно было отменить, но это уже в прошлом. В таких условиях невозможно играть", – сказал Зидан Marca.