Герой футбольного дня. Серхио Бускетс

Антуан Гризманн и Лионель Месси изрядно покуражились во вчерашнем поединке против "Гранады". Француз, оформив за "Барсу" первый с января 2020-го года дубль, стал самым полезным игроком своей команды по версии WhoScored. Лео Месси установил очередной рекорд, выйдя на показатель пятнадцати подряд сезонов Примеры как минимум с десятью голами. Аргентинец возглавил список бомбардиров Ла Лиги, а "Барса" впервые в сезоне одержала три подряд победы в чемпионате.

Жизнь налаживается. Куман разнообразил тактику "Барселоны", найдя оптимальное сочетание игроков в атаке. Когда Усмана Дембеле не беспокоят проблемы со здоровьем, он выглядит зрело на позиции правого вингера / нападающего. У Месси с Гризманном – замечательный симбиоз. В формации 4-2-3-1 француз номинально занимает позицию центрального нападающего, а Месси играет оттянутым фланговым форвардом, все время меняясь с партнером позициями. Это затрудняет для соперника процесс обороны, усиливает эффект неожиданности, дает возможность другим футболистам "Барселоны" врываться в свободные зоны. Адаптировался к такой игре молодой Педри, который вот уже несколько матчей подряд выдает прекрасные показатели ТТД. И при всем этом важнейшим звеном в тактических построениях Кумана остается центр поля.

Наверное, так и должно быть. Крепкий кулак в центре поля – это классический рецепт успеха для многих стилей игры. "Барса" вчера действовала не с двумя классическими волнорезами, как частенько бывало в этом сезоне. Вчера в центре действовали трое игроков, один из которых (Педри) выполнял роль своеобразного оттянутого плеймейкера, а двое других (де Йонг и Бускетс) должны были формировать первый эшелон обороны и связывать все звенья "Барселоны" в одну крепкую цепь. Поскольку "Гранада" атаковала мало и вяло, Бускетс, де Йонг и Педри могли большую часть времени работать на конструктив.

Серхио был лучшим среди лучших. В своем шестисотом поединка в футболке "блаугранас" центральный полузащитник выполнил просто невероятный объем работы. Он не пробивал по воротам, но его феноменальные 11,1 процента владения мячом о многом говорят в контексте значимости действий Серхио. Это 135 касаний мяча, тогда как у второго по этому показателю игрока "Барсы" (Мингеса) таких "всего" сто. Месси, Гризманн, Педри, де Йонг и Дембеле, к примеру, не вышли за отметку в семьдесят прикосновений.

Среди игроков основы у него четвертый лучший показатель точности передач. Точнее играли только Умтити, Мингеса и тер Штеген, но только потому, что отдавали в основном на ближайшего партнера. У Бускетса 126 передач, тогда как у второго по этому показателю Оскара Мингесы – "всего" 95. Три ключевых передачи от Бускетса – это третья часть от всех пасов на обострение "Барсы" в матче.

У Бускетса шесть выигранных единоборств в воздухе из десяти общих. Девять были при оборонной игре. Не допустил ни одной непринужденной потери мяча, один из лидеров "Барсы" за попытками перехвата мяча. В конце концов, именно с его активной борьбы в центре поля началась вторая голевая атака "Барселоны" (хотя там и была игра рукой в ​​исполнении Бускетса), и именно после его передачи из глубины мяч от Сольдадо оказался на ноге Гризманна, когда Антуан открыл счет. Уже во втором тайме Бускетс записал в свой актив предголевую передачу на Дембеле.

Идеальный матч для полузащитника. Так и нужно отмечать выдающийся гвардейский юбилей.