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Куман: Молодым игрокам стоит уйти из Барселоны

Испания
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Футболистам нужно игровое время

Куман: Молодым игрокам стоит уйти из Барселоны
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Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением о молодых исполнителей "блаугранас":

"Может показаться, что я что-то имею против Рики, но это не так. На днях я говорил о молодых ребятах, которым нужен игровое время, и, возможно, им стоит уйти. Здесь речь не только о Пуче.

Есть также Конрад, Фирпо, Матеус, у которых нет минут. Я хочу лучшего для всех игроков. Я разговариваю с ними. Вы должны говорить о том, как будет лучше для футболиста", - сказал Куман.

Молодые исполнители Рики Путч, Жуниор Фирпо, Матеус и Конрад провели в этом сезоне на четырех 474 минуты в 18 матчах (в среднем 26 мин за игру).

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В статье: Рональд Куман Барселона Рики Пуч Фирпо
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Источник:
Marca

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