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Куман: Молодым игрокам стоит уйти из Барселоны
Футболистам нужно игровое время
Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением о молодых исполнителей "блаугранас":
"Может показаться, что я что-то имею против Рики, но это не так. На днях я говорил о молодых ребятах, которым нужен игровое время, и, возможно, им стоит уйти. Здесь речь не только о Пуче.
Есть также Конрад, Фирпо, Матеус, у которых нет минут. Я хочу лучшего для всех игроков. Я разговариваю с ними. Вы должны говорить о том, как будет лучше для футболиста", - сказал Куман.
Молодые исполнители Рики Путч, Жуниор Фирпо, Матеус и Конрад провели в этом сезоне на четырех 474 минуты в 18 матчах (в среднем 26 мин за игру).
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