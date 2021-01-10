Куман: Молодым игрокам стоит уйти из Барселоны

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением о молодых исполнителей "блаугранас":

"Может показаться, что я что-то имею против Рики, но это не так. На днях я говорил о молодых ребятах, которым нужен игровое время, и, возможно, им стоит уйти. Здесь речь не только о Пуче.

Есть также Конрад, Фирпо, Матеус, у которых нет минут. Я хочу лучшего для всех игроков. Я разговариваю с ними. Вы должны говорить о том, как будет лучше для футболиста", - сказал Куман.