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Ровно 10 лет назад. Месси, Иньеста, Хави и Золотой мяч
Золотые времена "Барселоны"
Экс-полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста выставил памятное фото с бывшими одноклубниками Хави и Лионелем Месси.
Ровно 10 лет назад Месси выиграл второй "Золотой мяч", а его одноклубники Иньеста и Хави вошли в топ-3.
10 años atrás...????????????????????????????????????????— Andrés Iniesta (@andresiniesta8) January 10, 2021
10年前???????????????????????????????????????? pic.twitter.com/7c9RKZg0A9
"10 лет назад", – написал хавбек в Твиттере.
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