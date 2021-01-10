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Ровно 10 лет назад. Месси, Иньеста, Хави и Золотой мяч

Испания
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Золотые времена "Барселоны"

Ровно 10 лет назад. Месси, Иньеста, Хави и Золотой мяч
Новина українською

Экс-полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста выставил памятное фото с бывшими одноклубниками Хави и Лионелем Месси.

Ровно 10 лет назад Месси выиграл второй "Золотой мяч", а его одноклубники Иньеста и Хави вошли в топ-3.

"10 лет назад", – написал хавбек в Твиттере.

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В статье: Лионель Месси Андрес Иньеста Хави Эрнандес Барселона Виссел Кобе
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