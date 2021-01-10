Ровно 10 лет назад. Месси, Иньеста, Хави и Золотой мяч

Экс-полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста выставил памятное фото с бывшими одноклубниками Хави и Лионелем Месси.

Ровно 10 лет назад Месси выиграл второй "Золотой мяч", а его одноклубники Иньеста и Хави вошли в топ-3.