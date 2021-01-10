Лопетеги продлил контракт с Севильей до 2024 года

Официальный сайт "Севильи" сообщает, что клуб продлил контракт с главным тренером Хуленом Лопетеги.

Испанский наставник подписал соглашение до 2024 года. Прошлый контракт 54-летнего наставника заканчивался в 2022 году.

Хулен Лопетеги возглавил "Севилью" летом 2019-го года. В прошлом сезоне тренер привел испанскую команду к победе в Лиге Европы.