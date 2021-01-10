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Примера. 18-й тур. Характер помогает Леванте одолеть Эйбар
Еще два матча тура состоятся 11.01.2021
Валенсия. Стадион "Сьютат де Валенсия"
"Леванте" - "Эйбар" 2:1
Голы: Гонсало Мелеро 65, Хосе Моралес 76 - Такаси Инуи 51
"Леванте": Айтор Фернандес, Неманья Радоя, Оскар Дуарте, Хосе Моралес, Микаэль Мальса (Серхио Леон 62), Серхио Постиго (Коке 80), Хорхе Де Фрутос (Франсиско Идальго Гомес 86), Карлос Клерк, Хорхе Мирамон, Дани Гомес (Гонсало Мелеро 62), Рохер Марти (Антонио Гарсия 86)
"Эйбар": Марко Дмитрович, Педро Бигас, Такаси Инуи (Кике Гонсалес 89), Серхи Энрич (Йосинори Муто 73), Эду Экспозито (Ресио 89), Рафаэл Соареш (Кевин Родригеш 72), Папа Кули Диоп, Паулу Оливейра, Энрике Гарсия, Анайц Арбилья, Алехандро Посо (Педро Леон 83)
Предупреждения: Микаэль Мальса 48, Хосе Моралес 66
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