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Примера. 18-й тур. Характер помогает Леванте одолеть Эйбар

Испания
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Еще два матча тура состоятся 11.01.2021

Примера. 18-й тур. Характер помогает Леванте одолеть Эйбар
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Примера. 18-й тур. Характер помогает Леванте одолеть Эйбар - изображение 1

Валенсия. Стадион "Сьютат де Валенсия"
"Леванте" - "Эйбар" 2:1
Голы: Гонсало Мелеро 65, Хосе Моралес 76 - Такаси Инуи 51

"Леванте": Айтор Фернандес, Неманья Радоя, Оскар Дуарте, Хосе Моралес, Микаэль Мальса (Серхио Леон 62), Серхио Постиго (Коке 80), Хорхе Де Фрутос (Франсиско Идальго Гомес 86), Карлос Клерк, Хорхе Мирамон, Дани Гомес (Гонсало Мелеро 62), Рохер Марти (Антонио Гарсия 86)

"Эйбар": Марко Дмитрович, Педро Бигас, Такаси Инуи (Кике Гонсалес 89), Серхи Энрич (Йосинори Муто 73), Эду Экспозито (Ресио 89), Рафаэл Соареш (Кевин Родригеш 72), Папа Кули Диоп, Паулу Оливейра, Энрике Гарсия, Анайц Арбилья, Алехандро Посо (Педро Леон 83)

Предупреждения: Микаэль Мальса 48, Хосе Моралес 66

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В статье: Леванте (Валенсия) "Эйбар" Кадис Алавес (Витория-Гастейс)
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