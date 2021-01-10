Реал не вернется в ближайшие несколько дней в Мадрид из-за погодных условий

"Реал" из-за больших снегопадов не сможет вернуться в Мадрид после выездного матча против "Осасуны". Команда отправится сразу в Малагу на матч Суперкубка Испании против "Атлетика". Об этом сообщает AS.

Руководство аэропорта сообщило "Реал", что пока невозможно вылететь в Мадрид. Таким образом, "сливочные" решили сразу отправиться на полуфинальный матч Суперкубка Испании в Малагу, который состоится в четверг.

Мадридцы до последнего пытались покинуть Памплону, но руководство местного аэропорта не позволило это сделать. Команда еще одну ночь проведет в этом городе, а завтра утром отправится в Малагу.

Отмечается, что футболисты должны оставаться в отеле все время согласно правилам в условиях пандемии. Это стало причиной изменений в планах восстановления от предыдущего матча и подготовки к следующему. Полуфинальный поединок Суперкубка Испании против "Атлетика" должен начаться 14-го января в 22:00.