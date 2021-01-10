  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал не вернется в ближайшие несколько дней в Мадрид из-за погодных условий
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал не вернется в ближайшие несколько дней в Мадрид из-за погодных условий

Испания
(1 голосов)

"Сливочные" отправятся сразу на следующий матч

Реал не вернется в ближайшие несколько дней в Мадрид из-за погодных условий
Новина українською

"Реал" из-за больших снегопадов не сможет вернуться в Мадрид после выездного матча против "Осасуны". Команда отправится сразу в Малагу на матч Суперкубка Испании против "Атлетика". Об этом сообщает AS.

Руководство аэропорта сообщило "Реал", что пока невозможно вылететь в Мадрид. Таким образом, "сливочные" решили сразу отправиться на полуфинальный матч Суперкубка Испании в Малагу, который состоится в четверг.

Мадридцы до последнего пытались покинуть Памплону, но руководство местного аэропорта не позволило это сделать. Команда еще одну ночь проведет в этом городе, а завтра утром отправится в Малагу.

Отмечается, что футболисты должны оставаться в отеле все время согласно правилам в условиях пандемии. Это стало причиной изменений в планах восстановления от предыдущего матча и подготовки к следующему. Полуфинальный поединок Суперкубка Испании против "Атлетика" должен начаться 14-го января в 22:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Суперкубок Испании Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона) Ла Лига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
AS

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...