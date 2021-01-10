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Соль оформил дубль и принес победу Тенерифе

Испания
(1 голосов)

Фран реализовал 11-метровый, а в концовке забил с игры

Соль оформил дубль и принес победу Тенерифе
Новина українською

В матче 21-го тура испанской Сегунды "Тенерифе" дома уверенно обыграл "Картахену" со счетом 3:0.

Дублем в составе хозяев отметился форвард Фран Соль. 28-летний нападающий сначала реализовал пенальти на 13-й минуте встречи, а на 74-й забил уже с игры.

В текущем сезоне Сегунды Соль принял участие в 16 матчах, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу. Напомним, Фран перешел в испанский клуб из киевского "Динамо" в начале октября 2020-го года.

На данный момент "Тенерифе" имеет в своем активе 26 очков и идет на 16-м месте в турнирной таблице.

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В статье: Сегунда Картахена Тенерифе (Испания) Фран Соль
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Комментарии (2)
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Pixelsavenue (Kiev)
10.01.2021 в 22:46
Могу сказать, что он прибавил в игре, как и его команда за последнее время.
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football_soccer (Украина)
10.01.2021 в 22:32
Поправка. Дубль + ассист сделал
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