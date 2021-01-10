Соль оформил дубль и принес победу Тенерифе

В матче 21-го тура испанской Сегунды "Тенерифе" дома уверенно обыграл "Картахену" со счетом 3:0.

Дублем в составе хозяев отметился форвард Фран Соль. 28-летний нападающий сначала реализовал пенальти на 13-й минуте встречи, а на 74-й забил уже с игры.

В текущем сезоне Сегунды Соль принял участие в 16 матчах, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу. Напомним, Фран перешел в испанский клуб из киевского "Динамо" в начале октября 2020-го года.

На данный момент "Тенерифе" имеет в своем активе 26 очков и идет на 16-м месте в турнирной таблице.