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Пресс-служба Барселоны о Месси: 11 января 2010 года – лучший. 11 января 2021-го – все еще лучший
Аргентинец – GOAT
Пресс-служба каталонской "Барселоны" в своем Твиттере вспомнила о Золотом мяче своего капитана Лионеля Месси, приз аргентинский исполнитель получил 10 лет назад. "Сине-гранатовые" поделились фотографией Лео с наградой и интересно подписали снимок:
"11 января 2010 года – лучший. 11 января 2021-го – все еще лучший".
Jan 11, 2010: The Best— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 11, 2021
Jan 11, 2021: Still The Best pic.twitter.com/S9aGTSnpie
Напомним, 10 января 2011 года аргентинский нападающий получил свой второй Золотой мяч. Впервые Месси получил премию от France Football в 2009 году. За карьеру Лионель выиграл шесть таких призов, он является рекордсменом по количеству ЗМ.
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