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Пресс-служба Барселоны о Месси: 11 января 2010 года – лучший. 11 января 2021-го – все еще лучший

Испания
(1 голосов)

Аргентинец – GOAT

Пресс-служба Барселоны о Месси: 11 января 2010 года – лучший. 11 января 2021-го – все еще лучший
Новина українською

Пресс-служба каталонской "Барселоны" в своем Твиттере вспомнила о Золотом мяче своего капитана Лионеля Месси, приз аргентинский исполнитель получил 10 лет назад. "Сине-гранатовые" поделились фотографией Лео с наградой и интересно подписали снимок:

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"11 января 2010 года – лучший. 11 января 2021-го – все еще лучший".

Напомним, 10 января 2011 года аргентинский нападающий получил свой второй Золотой мяч. Впервые Месси получил премию от France Football в 2009 году. За карьеру Лионель выиграл шесть таких призов, он является рекордсменом по количеству ЗМ.

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В статье: Лионель Месси Золотой мяч Барселона
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Комментарии (3)
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Dr. House (Подолье)
11.01.2021 в 11:48
11 января 2032 года. Месси всё ещё лучший...в Сегунде В )))
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+2
0
storm_ua (Николаев)
11.01.2021 в 10:43
ахахах клоуны, Рома 3-Барса 0 Льонька рулит)), Ливерпуль 4- Барса 0 Льоньчик лучшии, Барса 2- Бавария 8 Льоньчик все еще the best))) Нужно отдать должное испанским пиарщикам, так долго удерживать абсолютно дутого персонажа, еще никому не удавалось. Даже АРгентинцы критикуют испанцев, за то что называют льоньку тем, кем он не является.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.01.2021 в 10:06
GOAT (англ.) - Каждый Обязан Звать Его Лучшим)))
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0
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