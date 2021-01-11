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В 2012 году Месси в одиночку забил столько же: в 2020-м Реал повторил свой антирекорд по количеству голов

Испания
(1 голосов)

Зинедин в ужасе?

В 2012 году Месси в одиночку забил столько же: в 2020-м Реал повторил свой антирекорд по количеству голов
Новина українською

Мадридский "Реал" забил 91 гол в 2020-м – это худший результат "меренг" за последние 15 лет. Отметим, что в 2017-м футболисты "сливочных" забили 156 мячей, в 2018-м в ворота соперников "королевского клуба" снаряд влетел 142 раза, а в 2019-м – 100.

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Атакующая статистика "Реала" значительно упала после ухода португальского нападающего Криштиану Роналду в "Ювентус".

Добавим, что в 2012 году форвард "Барселоны" Лионель Месси в одиночку забил 91 гол за свою команду.

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В статье: Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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Комментарии (9)
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oda1979 (Запорожье)
11.01.2021 в 14:06
сам мяч отбирал, сам пасовал себе, сам забивал.. все сам..Хави и Иньеста кривоногие недофутболеры только мешали
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+2
0
prockop4uck (Киев)
11.01.2021 в 13:11
Ага. В одиночку)))))))))))0000
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+3
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.01.2021 в 13:23
А чё, не в одиночку разве?
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+2
0
Skin Bastard (Кривой Рог)
11.01.2021 в 12:55
12 голов из 91-го было забито за Аргентину!
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0
0
Dr. House (Подолье)
11.01.2021 в 12:59
И что это дало Аргентине?
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Skin Bastard (Кривой Рог)
11.01.2021 в 13:16
Я имел ввиду, что этот 91 гол был забит не только за Барсу, как указано в статье. Да и не переживайте так сильно за Аргентину!
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Dr. House (Подолье)
11.01.2021 в 13:30
Почему не переживать за Аргентину? Всегда симпатизировал ей больше чем Бразилии и другим южноамериканским сборным, или Франции с Бельгией допустим, где французов и бельгийцев (фламандцев) настоящих раз-два и обсчелся, но с тех пор как стал играть Месси , Аргентине как отрезало
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Dr. House (Подолье)
11.01.2021 в 12:50
Фактор КР. Переход из Реала на результативность самого КР не сказался, несмотря на возраст, а вот на результативность самого РМ очень даже)))
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Skin Bastard (Кривой Рог)
11.01.2021 в 13:21
Сказал бы по-другому: переход КР из Реала в Юве отобразился на результативности Реала и не отобразился на результативности КР (в частности) и Юве (в целом)!
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