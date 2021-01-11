Испания
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В 2012 году Месси в одиночку забил столько же: в 2020-м Реал повторил свой антирекорд по количеству голов
Зинедин в ужасе?
Мадридский "Реал" забил 91 гол в 2020-м – это худший результат "меренг" за последние 15 лет. Отметим, что в 2017-м футболисты "сливочных" забили 156 мячей, в 2018-м в ворота соперников "королевского клуба" снаряд влетел 142 раза, а в 2019-м – 100.
Атакующая статистика "Реала" значительно упала после ухода португальского нападающего Криштиану Роналду в "Ювентус".
Добавим, что в 2012 году форвард "Барселоны" Лионель Месси в одиночку забил 91 гол за свою команду.
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Источник:AS
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Комментарии (9)
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oda1979 (Запорожье)
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prockop4uck (Киев)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
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Skin Bastard (Кривой Рог)
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Dr. House (Подолье)
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