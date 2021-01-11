Самые неудачные сезоны в истории Барселоны - было такое, что даже бились за сохранение прописки в Примере

"Барселона" - один из самых успешных, популярных и титулованных клубов в истории мирового футбола. Начало нынешнего сезона пестрело многочисленными сообщениями о том, что каталонцы показали худший старт за 10 лет, за 15 лет, за 17 лет – цифры менялись в зависимости от тура.

Сейчас "Барса", похоже, преодолевает игровой кризис: в Примере она забралась на третье место.

Мы же решили познакомить вас с худшими сезонами в сине-гранатовой историографии.

1934/35 – 6 место

Тренер : Ференц Платко

: Ференц Платко 5 главных звезд: Н Хосеп Эскола, Н Мартин Вантолра, З Эстебан Педроль, П Хосеп Райч, З Рамон де Сабало

В Испании в то время было крайне неспокойно: пала монархия, к власти пришли социалисты, образовалась ультраправая Испанская Фаланга... В общем, все динамично шло к гражданской войне, которая и начнется в 1936-ом году после передачи специального радиопароля "Правительство снова подтверждает, что на всем полуострове полное спокойствие" (в русскоязычных источниках фраза традиционно переводится как "Над всей Испанией безоблачное небо").

Платко прилично штормило: она получала 2:8 от "Мадрида" и 1:4 от "Эспаньола". В атаке все надежды связывались с 20-летним вундеркиндом Хосепом Эскола, проводившим свой дебютный сезон (17 мячей, лучший результат в карьере). Слабость блаугранас заключалась в ужасающей форме главного вратаря команды Хуанхо Ногеса: команда пропускала мячи из крайне неочевидных ситуаций.

1943/44 – 6 место

Тренер : Хуан Хосе Ногес

: Хуан Хосе Ногес 5 главных звезд: Н Сесар Родригес, Н Мариано Мартин, Н Хосе Валье, Н Хосеп Эскола, П Хосеп Райч

Практически весь сезон "Барселона", ведомая фантастической атакующей связкой Сесар Родригес (лучший бомбардир в истории клуба до 2012-го года, сами понимаете, кто превзошел рекорд) – Мариано Мартин, боролась с "Валенсией" за золото. Но тяжелейшая травма голкипера Хосе Валеро стала мощным ударом по амбициям коллектива Хуанхо Ногеса. В последних девяти матчах национального первенства сине-гранатовые одержали только одну победу.

Взбешенный игрой второго голкипера Кике (19 пропущенных мячей в 9 матчах), Ногес вынужденно поднял в первую команду резервиста Хуана Веласко.

Впоследствии этот парень проведет за клуб 13 сезонов и выиграет 14 титулов.

1962/63 – 6 место

Тренер : Ладислао Кубала, Гонсальво II

: Ладислао Кубала, Гонсальво II 5 главных звезд: Н Хосе Антонио Сальдуа, З Сигфрид Грасия, Н Кайетано Ре, В Сальвадор Садурни, З Фончо

Легенду клуба Ладислао Кубалу уволили уже после 15-го тура: "Барса" к тому времени шла седьмой в чемпионате, проиграла "Реалу" и была сенсационно выбита из Кубка ярмарок малоизвестным коллективом, название которого в Испании даже не могли произнести – "Црвеной звездой".

Вместо Кубалы у штурвала встал экс-защитник "Барселоны" Гонсальво II, дебютировавший в качестве тренера. Начал он, признаемся честно, за упокой: тремя ничьими и оглушительными 1:5 в домашнем Эль Класико.

В конце сезона "Барса" даже завоевала Кубок Испании, но Жозеп Гонсальво заявил, что никогда больше не станет работать клубным тренером.

Свое обещание он сдержал: впоследствии возглавлял только сборную Каталонии.

1964/65 – 6 место

Тренер: Сесар Родригес, Висенте Сасот

Сесар Родригес, Висенте Сасот 5 главных звезд: Н Кайетано Ре, П Хосеп Мария Фусте, З Ферран Оливелья, Н Хуан Роберто Семинарио, Н/З Жоаким Рифе

"Барселону" преследовали настолько широкомасштабные проблемы в обороне, что 22-летний форвард Жоаким Рифе оказался переведен… в защиту. Какое-то количество времени он играл то впереди, то сзади, после чего окончательно переквалифицировался в оборонца.

Оба тренера, руководившие командой на протяжении темпорады (Сасот вообще обычно работал в низших дивизионах), не сумели предложить команде неких новых идей.

"Барселона" бесславно закончила национальное первенство на шестой позиции.

1987/88 – 6 место

Тренер : Терри Венейблс, Луис Арагонес

: Терри Венейблс, Луис Арагонес 5 главных звезд: Н Гари Линекер, В Андони Субисаррета, З Мигели, П Бернд Шустер, П Роберт

"Барса" угодила в мощнейший системный кризис. Терри Венейблс провалил старт сезона и отправился домой, Луис Арагонес настолько страдал от депрессии, что командой на самом деле больше руководил его помощник Карлес Решак, 80 каталонских знаменитостей подписали письмо, направленное против президента Хосепа Луиса Нуньеса, а вишенкой на торте, конечно, стал "Мятеж в "Эсперии".

Футболисты "Барселоны" собрали пресс-конференцию в отеле "Эсперия", на которой потребовали отставки президента Нуньеса. Для "Императора" наступило тяжелейшее время: против него ополчились все. Сначала президент действительно подумывал уйти в отставку, но затем решил бороться до конца. Он выставил на трансфер 18 футболистов, уволил Луиса Арагонеса и пригласил на "Камп Ноу" легендарного Йохана Кройфа, предоставив "Летучему голландцу" тотальный карт-бланш.

Кройф революционизировал "Барсу", создав в Каталонии фантастическую Dream Team, команду, игра которой восхищала весь континент.

2002/03 – 6 место

Тренер: Луи ван Гал, Хесус де ла Крус (вр.и.о.), Радомир Антич

Луи ван Гал, Хесус де ла Крус (вр.и.о.), Радомир Антич 5 главных звезд: Н Патрик Клюйверт, Н Хавьер Савиола, П Хави, З Франк де Бур, З Карлес Пуйоль

Квинтэссенция ужасающей работы президента Жоана Гаспара: клуб стоял на грани экономического коллапса, на протяжении четырех лет не выигрывал титулы и впервые в своей истории мог остаться без еврокубков. Из Кубка Испании "Барсу" выбила "Новельда" (3-й дивизион), а в чемпионате после первого круга сине-гранатовые шли на 12-й позиции, в десяти очках от лигачемпионской зоны, и всего лишь в трех – от зоны вылета.

Команду спасло только приглашение Радомира Антича и финишный рывок за зону еврокубков: из 8 последних матчей национального чемпионата "Барса" выиграла 6.

В 2003-м году президентские выборы выиграет Жоан Лапорта, которому снова удастся вернуть "Барсу" на вершину.

1933/34 – 9 место

Тренер : Рихард Кон, Рамон де Сабало

: Рихард Кон, Рамон де Сабало 5 главных звезд: Н Мартин Вантолра, З Эстебан Педроль, З Рамон де Сабало, Н Алехандро Морера, З Патрисио Арнау

Чемпионат начался с 3:7 в Овьедо, после чего сразу стало понятно, что ничем хорошим для "Барселоны" он закончится не может. Блаугранас уступали принципиальным соперникам – "Атлетику" из Бильбао и "Мадриду" 1:6 и 0:4. Каталонцами руководил Рихард Кон, еврей из Вены, который, по понятным причинам (посмотрите на годы работы), представлялся работодателям не под настоящим именем, а в качестве английского подданного Джека Домби.

Наставник покинул "Барсу" за два тура до конца, оставив команду в критическом положении. На финише коллективом руководил защитник Рамон де Сабало, выступавший в качестве играющего тренера. Ему было… 23 года.

В первом уровне чемпионата Испании в ту пору выступали 10 команд, две вылетали. Блаугранас должны были покинуть элитный дивизион, но неожиданное спасение пришло оттуда, откуда не ждали. RFEF, Королевская испанская федерация футбола, решила расширить Примеру до 12 команд: в Каталонии облегченно выдохнули.

1939/40 – 9 место

Тренер: Патрик О’Коннелл, Хосе Планас

Патрик О’Коннелл, Хосе Планас 5 главных звезд: Н Эррерита, В Хуан Хосе Ногес, Н Хайме Соспедра, Н Эмилин, П Мануэль Росален

Первый сезон национального чемпионата Испании после опустошительной гражданской войны. Франкисты расстреляли президента блаугранас Хосепа Суньоля, а 16 марта 1938-го года бомба уничтожает здание на улице Консель де Сент, где "Барселона" хранила трофеи, фотографии, летопись, Устав и 2.500 песет. На протяжении нескольких следующих дней дворник, консьерж и сине-гранатовый фанат Хосеп Кубельс бережно вывозил все, что еще можно было сохранить. "Барса" этого не забыла: Кубельс и вся его семья получили работу в структуре клуба и жилье.

Команду в 1939-ом году набирали по принципу "С мира по нитке". Во время гражданской войны "Барса" проводила мировой тур, и ее футболисты, не желавшие возвращаться на родину, оставались в Мексике (Вантолра, Иборра) и Франции (Эскола, Балманья).

Впоследствии, после годичной дисквалификации, они имели право вернуться в Испанию.

1941/42 – 12 место

Тренер: Рамон Гусман, Хуан Хосе Ногес

Рамон Гусман, Хуан Хосе Ногес 5 главных звезд: Н Мариано Мартин, Н Хосе Браво, П Хосеп Райч, П Доминго Балманья, П Мануэль Росален

"Барселона" выдала две серии по пять поражений подряд, и спаслась от вылета только в последнем туре, когда дома сумела победить "Кастельон" со счетом 3:1. Период с 21 по 28 июня 1942-го года вошел в клубную историографию под названием "Неделя жизни": каталонцам предстоял финал Кубка Испании против баскского "Атлетика" и матч-промоушн с "Мурсией" за сохранение прописки в элите. На эти игры команду выводил 33-летний голкипер Хуанхо Ногес, решивший завязать с игровой карьерой еще после первого тура темпорады 1941/42 (4:4 дома с "Аликанте" и три ошибки, приведшие к голам соперника).

Поединок с "Атлетиком" превратился в эдакий триллер-перестрелку с дополнительным временем: Мариано Мартин, одиннадцатый лучший бомбардир в истории "Барселоны", и шестой, если считать только голы во внутреннем чемпионате, известный по прозвищу "Ярость штрафной", сделал хет-трик, забив в том числе и решающий мяч на 101-й минуте.

На этом он не остановился. В игре за место в Примере "Мурсия" быстренько открыла счет, чем вызвала у "Ярости" характерные ответные чувства. Форвард сделал покер, "Барса" победила 5:1 и сохранила место в испанской "вышке".

Этот удивительный нападающий играл, по сути, только до 25 лет, когда получил тяжелейшую травму колена в "товаре" Каталония – Валенсия. "Ярость" так и не смог восстановиться: до 25 лет он забил за "Барселону" 113 мячей, после – лишь 16.

Тренерская карьера Хуанхо Ногеса продолжалась до 1964-го года, но Кубок Испании-1942 так и остался его единственным выигранным трофеем.