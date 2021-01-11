Мусса Дембеле вскоре подпишет контракт с Атлетико

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне подтвердил скорый переход нападающего "Лиона" Муссы Дембеле.

"Сделка ещё не заключена, но да, мы ведём продвинутые переговоры о его подписании", — цитирует Симеоне итальянский журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере".

Французский форвард будет подписан в качестве замены Диего Косте. Дембеле придёт в стан "матрасников" на правах аренды с правом выкупа. Сумма выкупа составит € 33 млн.

Дембеле защищает цвета "Лиона" с 2018 года, а до этого выступал за "Селтик" и "Фулхэм".

В нынешнем сезоне в 16 матчах французской Лиги 1 он забил 1 мяч.