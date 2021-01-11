Лопетеги: Атлетико заслуженно занимает первую строчку в Ла Лиге

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги перед перенесенным матчем 1-го тура чемпионата Испании с "Атлетико" высказался о мадридском клубе.

"Атлетико" — совершенная команда во всех позициях. У них есть невероятно талантливые футболисты во всех линиях. Они заставят нас сыграть идеальный матч, именно это наша цель.

"Атлетико" заслуженно занимает лидирующую позицию в Ла Лиге. Они показывают невероятную игру и претендуют на победу во всех турнирах", — цитирует Лопетеги Marca.

Матч ла лиги "Атлетико" — "Севилья" состоится завтра, 12 января, на "Ванда Метраполитано".