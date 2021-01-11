Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лопетеги: Атлетико заслуженно занимает первую строчку в Ла Лиге
Команда Симеоне набрала обороты
Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги перед перенесенным матчем 1-го тура чемпионата Испании с "Атлетико" высказался о мадридском клубе.
"Атлетико" — совершенная команда во всех позициях. У них есть невероятно талантливые футболисты во всех линиях. Они заставят нас сыграть идеальный матч, именно это наша цель.
"Атлетико" заслуженно занимает лидирующую позицию в Ла Лиге. Они показывают невероятную игру и претендуют на победу во всех турнирах", — цитирует Лопетеги Marca.
Матч ла лиги "Атлетико" — "Севилья" состоится завтра, 12 января, на "Ванда Метраполитано".
Популярное сейчас
- Российские боевики в Горловке сжигают портреты Реброва и объявляют злейшим врагом
- Луческу: На первых тренировках в Динамо у меня было 8 игроков
- Немецкий опыт в украинских реалиях. Денис Сурма помог создать академию в Ильинцах, работая детским тренером в Трире
- Месси установил очередное историческое достижение
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО
- Звездный хав Милана покорил судей на шоу Голос и рассказал о симпатиях Златана. ВИДЕО