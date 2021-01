Несмотря на травму. Араухо попал в заявку Барселоны на матч Суперкубка

Перед последним матчем "Барселоны" против "Гранады" травму получил защитник каталонцев Рональд Араухо. У него было диагностировано растяжение задней поверхности бедра.

Однако он не пропустит много матчей. Сам игрок заявил, что не чувствует повреждение, а медицинский штаб разрешил тренеру включить в заявку на матч Суперкубка против "Реала Сосьедад".

The Squad for the #SuperCopaBarça! ???????????? pic.twitter.com/fmzTGcauOw