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Несмотря на травму. Араухо попал в заявку Барселоны на матч Суперкубка
Сейчас он играет все чаще
Перед последним матчем "Барселоны" против "Гранады" травму получил защитник каталонцев Рональд Араухо. У него было диагностировано растяжение задней поверхности бедра.
Однако он не пропустит много матчей. Сам игрок заявил, что не чувствует повреждение, а медицинский штаб разрешил тренеру включить в заявку на матч Суперкубка против "Реала Сосьедад".
The Squad for the #SuperCopaBarça! ???????????? pic.twitter.com/fmzTGcauOw— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 11, 2021
После серьезной травмы Пике, Араухо стал твердым игроком основы "Барселоны". В этом сезоне 21-летний уругваец успел сыграть 12 матчей и забить один гол.
Полуфинальный матч Суперкубка Испании "Барселона" - "Реал Сосьедад" пройдет в среду, 13-го января.
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