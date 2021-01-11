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Несмотря на травму. Араухо попал в заявку Барселоны на матч Суперкубка

Испания
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Сейчас он играет все чаще

Несмотря на травму. Араухо попал в заявку Барселоны на матч Суперкубка
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Перед последним матчем "Барселоны" против "Гранады" травму получил защитник каталонцев Рональд Араухо. У него было диагностировано растяжение задней поверхности бедра.

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Однако он не пропустит много матчей. Сам игрок заявил, что не чувствует повреждение, а медицинский штаб разрешил тренеру включить в заявку на матч Суперкубка против "Реала Сосьедад".

После серьезной травмы Пике, Араухо стал твердым игроком основы "Барселоны". В этом сезоне 21-летний уругваец успел сыграть 12 матчей и забить один гол.

Полуфинальный матч Суперкубка Испании "Барселона" - "Реал Сосьедад" пройдет в среду, 13-го января.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Рональд Араухо
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