Несмотря на травму. Араухо попал в заявку Барселоны на матч Суперкубка

Перед последним матчем "Барселоны" против "Гранады" травму получил защитник каталонцев Рональд Араухо. У него было диагностировано растяжение задней поверхности бедра.

Однако он не пропустит много матчей. Сам игрок заявил, что не чувствует повреждение, а медицинский штаб разрешил тренеру включить в заявку на матч Суперкубка против "Реала Сосьедад".

После серьезной травмы Пике, Араухо стал твердым игроком основы "Барселоны". В этом сезоне 21-летний уругваец успел сыграть 12 матчей и забить один гол.

Полуфинальный матч Суперкубка Испании "Барселона" - "Реал Сосьедад" пройдет в среду, 13-го января.