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Один из форвардов Реала попал в сферу интересов Вест Хэма
Отпустит ли игрока Зидан?
Нападающий "Реала" Мариано Диас попал в сферу интересов "Вест Хэма".
По данным Daily Mail, в подписании игрока заинтересован Дэвид Мойес. Не так давно "молотки" отпустили Себастьяна Аллера в "Аякс" и теперь ищут ему замену.
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Возможный трансфер может обойтись "Вест Хэму" в 20 миллионов евро. Последние сезоны Диас не может пробиться в основу "Реала", иногда подменяя Карима Бензема.
В текущем сезоне на счету Мариано один гол в семи матчах.
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11.01.2021 в 19:13
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