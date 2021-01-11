Один из форвардов Реала попал в сферу интересов Вест Хэма

Нападающий "Реала" Мариано Диас попал в сферу интересов "Вест Хэма".

По данным Daily Mail, в подписании игрока заинтересован Дэвид Мойес. Не так давно "молотки" отпустили Себастьяна Аллера в "Аякс" и теперь ищут ему замену.

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Возможный трансфер может обойтись "Вест Хэму" в 20 миллионов евро. Последние сезоны Диас не может пробиться в основу "Реала", иногда подменяя Карима Бензема.

В текущем сезоне на счету Мариано один гол в семи матчах.