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Один из форвардов Реала попал в сферу интересов Вест Хэма

Испания
(1 голосов)

Отпустит ли игрока Зидан?

Один из форвардов Реала попал в сферу интересов Вест Хэма
UA-Футбол
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Нападающий "Реала" Мариано Диас попал в сферу интересов "Вест Хэма".

По данным Daily Mail, в подписании игрока заинтересован Дэвид Мойес. Не так давно "молотки" отпустили Себастьяна Аллера в "Аякс" и теперь ищут ему замену.

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Возможный трансфер может обойтись "Вест Хэму" в 20 миллионов евро. Последние сезоны Диас не может пробиться в основу "Реала", иногда подменяя Карима Бензема.

В текущем сезоне на счету Мариано один гол в семи матчах.

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В статье: Реал (Мадрид) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Мариано Диас
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
11.01.2021 в 19:13
ну ось i приплив Ярмола
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