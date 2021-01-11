Брайтвайт: Меня мотивирует, что Барселона ищет нового форварда

Форвард "Барселоны" Мартин Брайтвайт намерен продолжить играть в команде Кумана и ставит перед собой цель выигрывать трофеи.

"Я не покину "Барселону" этой зимой или в конце сезона. В этом сезоне мы хотим выигрывать титулы и я ставлю эту цель перед собой. Ни о чем другом я не хочу думать. Поэтому я встаю с самого утра и много работаю.

"Барселона" ищет нового форварда? Так должно быть в клубе, который хочет быть лучшим в мире, всегда нужна конкуренция. Нельзя делать ставку на небольшую группу людей. Я не боюсь, что "Барселона" ищет нового форварда, это меня только мотивирует", - передает слова Брайтвайта Mundo Deportivo.

В текущем сезоне датчанин провел 19 матчей, забил пять голов и отдал две голевые.