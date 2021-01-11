Примера. 18-й тур. Хетафе добывает знаковую победу, Бетис подчеркивает безнадегу Уэски

Для "Хетафе" этот матч имел очень важное значение – без преувеличения. Команда Бордаласа выиграла только два матча из последних тринадцати (во всех турнирах), недавно вылетела из Кубка Испании от соперника ниже классом, не забила ни одного гола в трех последних поединках. Четкие признаки кризиса.

Да и во время матча с "Эльче" положение Бордаласа было не завидным. "Городские" пропустили на первых минутах, не разобравшись с передачей из глубины и выходом на ворота Рауля Гути. Матч не был богатым на голевые моменты, но не был и таким пресным, как обычно бывает при участии "Хетафе". Гости имели преимущество во владении мячом и много били по воротам. Каждый второй выстрел был точным, каждый четвертый, как оказалось, становился результативным. Кукурелла забил еще до перерыва – и это было едва ли не определяющим фактором для дальнейших перспектив "Хетафе". Как и удаление Ивана Марконе на 52-й минуте. В середине второй 45-минутки отличился Мата, а в конце поединка Анхель реализовал собственноручно заработанный пенальти.

3:1. "Хетафе" во второй раз в сезоне забил трижды за матч. Впервые за последние пять поединков одержал победу, впервые с октября 2019-го победил в чемпионате, пропустив первым. Замечательный вечер для Хосе Бордаласа.

Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Хетафе" 1:3

Голы: Рауль Гути 4 - Марк Кукурелла Сасета 39, Хайме Мата 69, Родригес Анхель 86 (пен.)

"Эльче": Эдгар Бадия, Диего Гонсалес (Нино 68), Иван Марконе, Гонсало Верду, Лукас Бое (Пере Милья 15), Рауль Гути (Виктор Родригес 68), Фидель Чавес (Оменук Мфулю 56), Хосан Фернандес (Дани Кальво 68), Антонио Барраган, Эмилиано Ригони, Хосема Санчес

"Хетафе": Рубен Яньес, Даконам Дьене, Эрик Кабако, Хайме Мата, Карлос Аленья, Франсиско Портильо (Родригес Анхель 81), Марк Кукурелла Сасета, Матиас Оливера, Мауро Арамбарри, Дамиан Суарес (Аллан-Ромео Ньом 90+3), Неманья Максимович (Такефуса Кубо 64)

Предупреждения: Иван Марконе 44, Иван Марконе 52, Нино 78, Эмилиано Ригони 82 - Дамиан Суарес 31, Карлос Аленья 74

Удаление: Иван Марконе 52

Уэска. "Эль Алькорас"

"Уэска" - "Бетис" 0:2

Голы: Айсса Манди 78, Антонио Санабрия 90+3

"Уэска": Альваро Фернандес, Пабло Инсуа, Педро Москера (Синдзи Окадзаки 79), Сандро Рамирес (Серхио Гомес 72), Давид Феррейро (Хорхе Пулидо 52), Рафаэль Мир, Хавьер Галан, Хави Онтиверос , Микель Рико (Хайме Сеоане 72), Димитриос Сиовас, Педро Лопес (Борха Гарсия 52)

"Бетис": Клаудио Браво, Виктор Руис, Серхио Каналес (Сидней 83), Набиль Фекир, Лоренсо Морон (Антонио Санабрия 69), Диего Лейва (Хуанми 79), Айсса Манди, Эмерсон, Хуан Миранда, Айтор Руйбаль (Родриго Родригес 79), Поль Акуоку

Предупреждения: Хави Онтиверос 56, Пабло Инсуа 85 - Поль Акуоку 51, Поль Акуоку 82

Удаление: Поль Акуоку 82